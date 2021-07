Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, revela que dio positivo a COVID-19

Mediante sus redes sociales, Mikel Arriola, presidente ejecutivo de la Liga MX, reveló que salió positivo en la prueba de COVID-19.

"Muy buenos días. Ayer por la tarde me hice la prueba de rutina PCR, COVID-19, y hoy por la mañana me llegó el resultado positivo. Estoy asintomático y me mantendré aislado en casa atendiendo mi agenda de trabajo. Saludos a todo@s", fue el mensaje que publicó el directivo en su cuenta de Twitter.

Foto: Captura de Twitter

Arriola cumple medio año como mandamás de la Liga MX

Fue en enero pasado cuando se dio a conocer que Mikel Arriola sustituiría a Enrique Bonilla como presidente de la Liga MX.

El miércoles en conferencia de prensa, el directivo de 45 años anunció que el nuevo torneo del campeonato mexicano de Primera División que se pone en marcha este jueves 22 de julio se llamará Grita México A2021, esto con el fin de erradicar de los estadios el grito discriminatorio y homofóbico.

"Unidos en una sola voz hacemos un llamado de unidad y de colaboración con la sociedad con “Grita... México”, es momento de unirnos en una sola voz, la primera acción que anuncia la Liga MX será dedicar la temporada 2021-2022 a la lucha por el respeto inclusión e igualdad", indicó el dirigente al respecto.

EVG