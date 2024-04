MLB | Byron Buxton, estrella de Minnesota cerca de causar un desastre por un altercado con una salchicha

En una situación que pudo haber terminado con resultado desastroso, la estrella de los Minnesota Twins, Byron Buxton, escapó por poco de un potencial atropello durante la carrera de salchichas en el juego contra los Milwaukee Brewers el martes por la tarde.

El inusual suceso ocurrió en la sexta entrada del juego, cuando el jardinero intentaba salir del dugout, sin embargo, no se percató de que la carrera de salchichas del equipo local ya estaba en marcha y en su recorrido estaban por llegar a la tercera base.

El pelotero se metió repentinamente en el carril de la Salchicha No. 1, también conocida como Bratwurst, pero mostró sus grandes reflejos de atleta profesional y pudo apartarse del camino justo a tiempo, evitando una colisión que pudo ser fatal, debido al peso y la velocidad de las botargas.

"Al igual que en una entrada normal, me preparo para dar la vuelta y fue como si tuviera que tomar la carga si no puedo salir del camino.Por suerte, no corría tan rápido como pensaba", compartió Buxton sobre el incidente con los micrófonos de FOX 9.

byron buxton almost got bratwursted pic.twitter.com/bTFWLR6Rmd — Cut4 (@Cut4) April 2, 2024

Byron Buxton arrastra un historial negativo de lesiones

La carrera de las salchichas es una tradición en los Cerveceros desde principios de la década de 1990 y aunque es parte del entretenimiento, para Buxton pudo ser un evento muy desafortunado, sobre todo por su reciente historial de lesiones, las cuales lo han mantenido fuera del diamante.

A pesar de ser un jugador talentoso, solo ha logrado jugar 100 juegos en una temporada una vez, en 2017. El año pasado, se perdió gran parte de agosto y septiembre debido a lesiones en la rodilla y el tendón de la corva.

Byron Buxton comenzó esta temporada sin señales de alarma, se podría decir que prácticamente sano, y los Mellizos de Minnesota esperan que pueda conservarse así mientras compiten por un segundo título consecutivo en la División Central de la Liga Americana.

mmt