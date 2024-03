MLB | Shohei Ohtani afirma que nunca ha apostado en deportes y que su intérprete le robó dinero y mintió

La estrella de Los Ángeles Dodgers Shohei Ohtani dijo el lunes que nunca ha apostado en deportes y que su intérprete Ippei Mizuhara le robó dinero y mintió. El astro de la MLB habló de la polémica que lo rodea.

Ohtani dio una conferencia de prensa en el Dodger Stadium, cinco días después de que Mizuhara fuera despedido por los Dodgers después de que se dieran a conocer reportes de Los Angeles Times y de ESPN sobre sus presuntos lazos con un apostador ilegal y de tener deudas por arriba del millón de dólares.

“Estoy muy triste y sorprendido de que alguien en quien confié haya hecho esto”, dijo la estrella japonesa mientras estaba sentado a un lado de Will Ireton, el gerente de operaciones de desempeño del equipo, quien tradujo sus palabras.

El jugador de los Dodgers de Los Ángeles Shohei Ohtani y su intérprete Ippei Mizuhara responden preguntas durante la conferencia de prensa. Foto: AP

Ohtani habló por cerca de 12 minutos, e hizo referencia sobre un documento que tenía frente a él. No aceptó preguntas. “Ippei ha estado robando dinero de mi cuenta y ha dicho mentiras", aseguró Ohtani.

Ohtani, dos veces Jugador Más Valioso, dejó a Los Ángeles Angels en diciembre para firmar un contrato récord de 10 años y 700 millones de dólares con los Dodgers.

“Nunca aposté en béisbol ni en ningún otro deporte, ni nunca le pedí a nadie que lo hiciera en mi nombre, y nunca recurrí a una casa de apuestas para apostar en deportes y nunca me pidieron que ayudara con las apuestas”, dijo Ohtani.

Mizuhara fue despedido la semana pasada por los Dodgers mientras el equipo abría la temporada con una serie de dos juegos ante los Padres de San Diego en Seúl, Corea del Sur.

Major League Baseball inició una investigación sobre el asunto. El Servicio de Impuestos Interno de Estados Unidos, IRS por sus siglas en inglés, confirmó que Mizuhara y Mathew Bowyer, el supuesto apostador ilegal de Orange County, California, están bajo investigación criminal.

Mizuhara le confirmó a ESPN que su deuda por apuestas superó el millón de dólares y que inicialmente Ohtani lo pagó a petición suya. Posteriormente cambió su historia y le dijo a ESPN que Ohtani no tenía conocimiento de su deuda y no le había enviado dinero al apostador.

The Associated Press no ha podido localizar a Mizuhara para comentario y no está claro si tiene un abogado. Mizuhara estaba con el equipo en Corea hasta su despido y no se sabe si salió del país.

Will Ireton, gestor de operaciones de rendimiento de los Dodgers, asumió las tareas de traductor de Ohtani.

