MLS: "Chicharito" Hernández confiesa el motivo por el que siempre llora

En el marco del comienzo de la nueva temporada de la MLS, Javier "Chicharito" Hernández aprovechó para aclarar una situación, la cual tiene que ver con el hecho de que casi siempre llora.

Todo surgió a raíz de que el delantero de Los Angeles Galaxy compartió en su cuenta de Instagram un video en el que llora al finalizar un entrenamiento, a lo que uno de sus seguidores le preguntó “¿por qué siempre está llorando?”.

Nothing wrong with crying. 👑 https://t.co/A8FfH9y9hm — Major League Soccer (@MLS) March 4, 2022

"Porque la manera en que expreso la mayoría de mis emociones es llorando. Cuando estoy muy feliz, lloro. Cuando estoy triste, lloro. Cuando me enojo por algo, lloro. Es algo en mí que no quiero suprimir y solo lo dejo salir cuando lo siento" , fue la respuesta del atacante surgido de Chivas, quien anotó el gol con el que el Galaxy venció al New York City FC en su debut en la nueva campaña de la MLS.

La MLS le mostró su apoyo al "Chicharito" Hernández, pues en su cuenta de Twitter compartió un pantallazo de la respuesta del tapatío, la cual acompañó con el mensaje “No tiene nada de malo llorar”.

¿Cuántos goles lleva "Chicharito" desde su llegada a la MLS?

Javier Hernández Balcázar se sumó a las filas del Galaxy a inicios de 2020, después de un breve paso por LaLiga de España con el Sevilla.

Desde su debut con los de California hasta la fecha, el goleador histórico de la Selección Mexicana registra 20 anotaciones y tres asistencias en 34 partidos en la MLS.

EVG