Gonzalo Gerardo Higuaín, delantero argentino que juega en el Inter Miami de la MLS, anunció que se retira del futbol profesional. El jugador de 34 años de edad dio a conocer la noticias luego de tres temporadas en el balompié estadounidense, donde marcó 27 goles en 65 duelos.

El "Pipita" reveló su retiro en una conferencia de prensa: "Llegó el día de decir adiós al futbol, una profesión que tanto me dio y me siento un privilegiado de haberla vivido con sus momentos buenos y no tan buenos". Higuaín colgará los botines al finalizar la campaña regular de la MLS.

“Llegó el día de decir adiós al fútbol.” - Gonzalo Higuaín pic.twitter.com/cTTsYleesG — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 3, 2022

Poco más de 17 años duró el andar profesional del "Pipa" Higuaín, quien comenzó su trayectoria en River Plate, en Argentina, su nivel de inmediato lo llevó al Real Madrid en la Temporada 2006-2007. En la capital española estuvo siete años y alzó tres Ligas, una Copa del Rey, dos Supercopa de España y dio el saltó a Italia.

En la Serie A vivió momentos de gloria, enfundado en la playera del Napoli se convirtió en el máximo goleador de la liga italiana en la campaña 2015-2016. 36 goles en 35 partidos marcó Gonzalo, cifra que le valió el récord de dianas anotadas en una temporada de la Serie A, comparte la marca con Ciro Immobile, quien lo empató al año siguiente.

La carrera de Gonzalo Higuaín también pasó por la Selección Argentina, en donde a diferencia de los clubes donde jugó no tiene recuerdos igual de grandiosos, pues es recordado por sus fallas con la albicelestes en el Mundial Brasil 2014 y en Copas América.

