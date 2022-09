VIDEO: Así fue el golazo del "Chicharito" Hernández en la MLS a la par del México vs Perú

Javier "Chicharito" Hernández sigue encendido y este sábado abrió el marcador en el partido de la MLS entre el LA Galaxy y el San Jose Earthquakes, justo a la par del cotejo amistoso entre México y Perú rumbo a Qatar 2022.

Corría el minuto 11 del partido con sede en el Stanford Stadium, cuando el delantero tapatío puso en ventaja a los Galácticos con una genialidad, pues antes de disparar a portería se lució con un túnel sobre un defensa para posteriormente batir al guardameta JT Marcinkowski con un disparo cruzado.

El "Chicharito" Hernández, quien tiene tres años exactos sin ser convocado por Gerardo Martino para los partidos del Tricolor, festejó de manera eufórica su tanto en compañía de sus compañeros.

Fue la anotación 17 de la temporada en la MLS para Hernández Balcázar, quien en este 2022 disputa su tercera campaña con la camiseta del LA Galaxy de Los Ángeles.

Gaston Brugman apareció al minuto 42 para ampliar la ventaja de la escuadra visitante, que así se fue al descanso con ventaja de 2-0.

Javier Hernández volvió a hacer de las suyas en la parte complementaria, cuando al minuto 69 logró su segunda diana de la noche con un suave toque en el área para convertir el 3-0 del LA Galaxy.

"Chicharito" da su pronóstico del Tricolor en Qatar 2022

La Selección Mexicana se prepara para afrontar una nueva edición de la Copa del Mundo y como cada cuatro años, la gran pregunta es: ¿hasta dónde puede avanzar el combinado azteca?, y Javier "Chicharito" Hernández aseguró que el Tricolor "está para cosas importantes" en el Mundial Qatar 2022.

En un video que recorre las redes sociales, el delantero del Galaxy, sin rencor por no estar convocado al Tri, lanzó su pronóstico y aseveró que el cuadro que comanda Gerardo "Tata" Martino está para "lo máximo", pues siempre habrá una primera vez para acceder a las grandes instancias de la Copa del Mundo.

"Yo siempre lo he mencionado y siempre lo voy a decir, y lo he dicho cuando era un chavo y no daba entrevistas porque no había debutado y no había logrado lo que he logrado. También lo hice en su momento cuando estaba en la Selección y ahora que no me toca estar en la Selección, siempre lo seguiré diciendo, está para lo máximo", aseveró el máximo goleador de México.

