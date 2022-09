NASCAR: ¡Explota! Piloto pierde la cabeza y agrede a un rival que lo chocó (VIDEO)

El piloto Andrew Grady tomó muy mala forma el hecho de que su colega Davey Callihan lo chocara durante la clasificatoria para la Martinsville 300 de la NASCAR.

Molesto, Grady culpó a Callihan de dejarlo fuera de la prueba luego de un contacto. Con la furia a tope, comenzó a golpear el auto de Davey y también trató de golpearlo.

Davey, contrariado por la reacción de su colega de la NASCAR, estaba un tanto protegido por red de seguridad de la ventana, aunque tampoco podía hacer demasiado más por estar inmovilizado por el cinturón e seguridad.

ENLOQUECIÓ. Luego de quedarse afuera de la carrera de Nascar, Andrew Grady se sacó y fue directo... ¡A GOLPEAR! ¿En el auto? Davey Callihan, quien no entendía nada. pic.twitter.com/EyePAu5zKP — SportsCenter (@SC_ESPN) September 24, 2022

Debido a que el enojo de Andrew Grady no cesaba, llegaron más personas para calmarlo y una de ellas lo cargó para alejarlo de Davey Callihan.

"Hay idiotas que no pueden manejar una máquina de cortar pasto y mucho menos un Late Model en Martinsville”, indicó Grady acerca de su reacción con Callihan, a quien además acusó de haberse burlado del choque.

Así impone un increíble carro GP2 en plena carretera

El sueño de muchos aficionados del deporte motor es ver a un monoplaza de la Fórmula 1 o de otras categorías en la calle y algunas personas de la República Checa pudieron observar un GP2 de motor V8 por una autopista del país.

Los fans no dudaron en grabar el automóvil, el cual rugía con mucha potencia, aunque en el metraje no se aprecia que fuera a mucha velocidad y se dice que no es la primera vez que la persona saca su GP2 a la carretera.

Aunque es un espectáculo ver a un monoplaza en la calle, medios señalan que esta practica esta prohibida, por lo que las autoridades ya trabajan en identificar al responsable de sacar el carro a la calle.

EVG