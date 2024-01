Muere Luis Tejada, leyenda panameña, en un partido en vivo, tras un paro cardiaco

La leyenda panameña, Luis Tejada murió este domingo 28 de enero de 2024 a los 41 años de edad, tras sufrir un paro cardiaco en un partido de futbol amateur en su natal país.

Algunos reportes indican que el veterano futbolista comenzó a tener dolores en el pecho y a quejarse dentro de la cancha, por lo que de inmediato se paró el encuentro, pero que cuando llegaron las asistencias, él ya había fallecido.

A través de un comunicado de prensa, la Federación Panameña de Futbol (FEPAFUT) dio a conocer la noticia, lamentando el fallecimiento del "Matador", quien también se convirtió en el máximo anotador en la historia de su selección.

Luis Tejada marcó 42 goles en 108 partidos con su combinado y fue fundamental para que Panamá clasificara al Mundial de Futbol en Rusia 2018.

Luis Tejada, un trotamundos del futbol

El delantero panameño es una leyenda de su país, pero recorrió gran parte del continente en diferentes ligas, pues llegó a jugar hasta en la Liga MX con el Toluca y el Veracruz.

El equipo mexicano que se fijó en el "Matador" fueron los Diablos Rojos del Toluca, conjunto en el que disputó 36 partidos y solamente se pudo hacer presente en nueve oportunidades en el arco rival, pero siempre se mostró peligroso.

Con los Tiburones Rojos del Veracruz no tuvo mucha suerte, pues en 15 partidos marcó en cinco oportunidades y no ayudó mucho al club que peleaba no descender.

Los grandes momentos que se recuerdan de Tejada eran cuando hacia sus chilenas, pues era un maestro y casi siempre que realizaba dicha maniobra dentro del área se convertían en golazos.

Luis Tejada militó en clubes como: Juan Aurich, César Vallejo, Universitario, Potros del Este y hasta el Real Salt Lake de la MLS, pero ahí sólo jugó un encuentro.

