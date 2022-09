Mundial Qatar 2022: Hija de Miguel Herrera destroza al "Tata" Martino y lo compara con su padre

El proceso de Gerardo Martino al mando de la Selección Mexicana ha estado lleno de altibajos, uno de los últimos fue la polémica en la que el "Tata" se vio envuelto al faltar a un entrenamiento del Tri, lo que llevó a la hija de Miguel Herrera a comparar a su padre con el técnico que irá al Mundial Qatar 2022.

Previo al duelo de México ante Perú, el timonel nacional se ausentó a una de las prácticas de sus pupilos para ver un partido de la Selección Argentina y Mishelle Herrera publicó en su cuenta de Twitter: "Mi papá tiene 20 años de carrera y creo que nunca ha dejado al equipo, nunca".

Hija de Miguel Herrera compara a su padre con el "Tata" Martino Foto: Captura de pantalla

Mundial Qatar 2022: "Tata" aclara por qué fue a ver juego de Argentina

Después de la victoria de México sobre Perú en amistoso rumbo al Mundial Qatar 2022, el entrenador Gerardo Martino explicó el motivo por el que el viernes estuvo en el juego entre Argentina y Honduras, que se realizó justo a la par del entrenamiento del Tricolor.

El estratega argentino indicó que el objetivo de la práctica del viernes en Pasadena, California, era que la afición estuviera cerca de los jugadores, pues la preparación para el choque ante la Blanquirroja ya había culminado el jueves, por lo que aprovechó para ver a la Albiceleste, que será el segundo rival de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

"Estaba viendo el partido contra Argentina, no íbamos a hacer nada, era cascarita para que la gente esté cerca de los futbolistas, ya había terminado la preparación el día anterior. El hincha no me quería ver a mi, entonces no tenía mucho sentido que estuviera ahí", declaró el "Tata" para TUDN.

En alusión a la agónica victoria sobre Perú, Martino reconoció la felicidad que produce en el seno del equipo haber conseguido un buen resultado a falta de solamente tres juegos previo al debut en el Mundial Qatar 2022.

"Estamos felices de poder haber ganado. Entendimos que necesitábamos modificar y estamos tratando de generar dentro de la cancha una dinámica más positiva", afirmó Gerardo Martino.

"Me quedé viendo a Argentina. Como hoy para mi respirar se ha vuelto un problema tengo que decir que me quedé viendo a Argentina", 'Tata' Martino sobre la polémica del entrenamiento de este viernes 🗣🔥



🔴 EN VIVO: TUDN 📺🇲🇽#CelebremosLoQueSomos pic.twitter.com/TSTgQgjUcp — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 25, 2022

