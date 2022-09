NFL anuncia a Rihanna como la artista del show del medio tiempo del Super Bowl LVII

La cantante barbadense Robyn Rihanna Fenty, conocida solamente como Rihanna, será la artista encargada del show del medio tiempo del Super Bowl LVII de la NFL, en el estadio State Farm de Arizona, así lo dio a conocer la liga y la intérprete mediante las redes sociales.

"Apple Music, la NFL y Roc Nation anuncian que la ícono internacional, empresaria y filántropa Rihanna ocupará un lugar central en el State Farm Stadium para el Apple Music Super Bowl Halftime Show en el Super Bowl LVII, el domingo 12 de febrero de 2023 en Glendale, Arizona", se informó mediante un boletín.

Rihanna, de 34 años de edad, cuenta con más de 52 millones de escuchas mensuales en Spotify, siendo sus canciones más populares Umbrella, Love On The Brain, This Way You Came For y Don't Stop The Music.

La leyenda del rap Jay-Z fundó Roc Nation en 2008 y sobre la cantante mencionó: "Rihanna es un talento generacional, una mujer de orígenes humildes que ha superado las expectativas en todo momento. Una persona nacida en la pequeña isla de Barbados que se convirtió en una de las artistas más destacadas de la historia. Hecha a sí misma en los negocios y el entretenimiento".

Sobre la designación de la también actriz y pareja del famoso rapero A$AP Rocky, fue comentada por Seth Dudowsky, jefe de música de la NFL: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Rihanna al escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl".

Además, Dudowsky agregó: "Rihanna es una artista única en una generación que ha sido una fuerza cultural a lo largo de su carrera. Esperamos colaborar con Rihanna, Roc Nation y Apple Music para traerles a los fans otra actuación histórica en el Halftime Show".

Los detalles exclusivos y adelantos previos del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de la NFL estarán disponibles para los aficionados en los próximos meses en las cuentas de TikTok, Instagram y Twitter de Apple Music.

La edición pasada del show, la del Super Bowl LVI, estuvo a cargo de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar; anterior a ellos las actuaciones del Super Bowl Halftime Show contaron con The Weeknd, Jennifer Lopez, Shakira, Justin Timberlake, Lady Gaga, Katy Perry, Bruno Mars, Prince, Madonna y más.

aar