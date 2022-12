Mundial Qatar 2022: Paty Cantú brilla en Los Maestros y las redes estallan contra Marion Reimers (MEMES)

La participación de Paty Cantú en el programa de Los Maestros, mesa de debate sobre el Mundial Qatar 2022 de la cadena TUDN, fue todo un éxito, ya que usuarios en redes sociales pidieron que la cantante se quedara de planta en el programa y hasta memes le tocaron, pues las reacciones compararon a la artista con la periodista deportiva Marion Reimers.

Incluso Paty Cantú bromeó sobre su participación en la mesa de análisis con un video que compartió en su cuenta de TikTok. La cantante hizo de las suyas y de aventó un "palomazo" con el exjugador Ricardo Peláez, además de conversar con Ricardo Antonio La Volpe sobre táctica.

Muchas publicaciones de la participación de Cantú en el programa se hicieron memes y aquí te traemos los mejores:

Paty Cantú > La Reimers pic.twitter.com/MgmHByVVil — Maximiliano Barraza (@_maxbarraza) December 8, 2022

Yo se que ustedes no están para leer obviedades, pero:



Los 10 minutos de Paty Cantú hoy > la trayectoria entera de Reimers y Geo. — Emma. (@Campechame42) December 8, 2022

Paty Cantú es todo lo que Marion Reimers soñó ser. — Pankezinho 🇲🇽🇧🇷 🫣 (@P4nk3k317) December 8, 2022

Paty Cantú ha hecho más por el fútbol mexicano que la Reimers — Liga MX Shitposting (@LMXChipotle) December 8, 2022

Paty Cantú hablando 5 minutos en los maestros de la jugada >>>> toda la carrera de la reimers pic.twitter.com/HYI3Qqn1Ki — Antuan  (@braided_snd) December 8, 2022

Paty Cantú hablando de fútbol / Reimers narrando un partido pic.twitter.com/2ynmTLuzGf — Zona Final Mx (@final_mx) December 8, 2022

Paty Cantú / La Reimers pic.twitter.com/ytt02L3E6D — El tio gatito (@TioChicoche) December 8, 2022

2022. Paty Cantú hablando de la selección mientras un atento La Volpe observa con antención la masterclass pic.twitter.com/MteZBofLtC — iaraem (@IsVahoosz) December 8, 2022

Así fue la participación de Paty Cantú en Los Maestros

Paty Cantú fue la invitada estelar en la edición de esta noche de Los Maestros, programa de TUDN en el que participan exseleccionadores de México como Ricardo La Volpe, Jaime Lozano y el "Chepo" de la Torre.

Cantú fue al show para fungir como un ejemplo de lo que piensan los aficionados de Gerardo Martino, quien llevó a la Selección de México a una eliminación en la fase de grupos de Qatar 2022.

¡Porque tú lo pediste! Acá está @PatyCantu para cuestionarles de TODO a Los Maestros😎 pic.twitter.com/0osR55n5pB — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 8, 2022

"Los jugadores llegaron sintiéndose con falta de confianza y el 'Tata' no siento que confiaba en ellos y esa fue la gran razón del fracaso", reventó al argentino la cantante.

Además, Cantú le pudo hacer preguntas a los panelistas, entre ellos a Lozano, quien como técnico de México ganó la medalla de bronce olímpica en Tokio 2020.

"Por qué si empezó a ver este decadencia no se hizo algo, por qué se permitió llevar a dos delantero lesionados más que un minuto y medio. No metió a sus jugadores como la de Brasil. Por qué no llevó a Santi, Chícharo", le preguntó a parte del panel.

aar