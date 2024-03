Nations League | Selección Mexicana tendría graves problemas horas previas a la final ante Estados Unidos

La Selección Mexicana enfrentaría a su similar de Estados Unidos, en la final de la Nations League, con una sensible baja, pues se reporta que el delantero Julián Quiñones no estaría en un nivel optimo para tener minutos en el compromiso.

Durante el partido ante Panamá el jugador de las Águilas del América salió resentido y horas antes del duelo ante Las Barras y Las Estrellas se adelantó que no estará en la final de la Liga de Naciones de Concacaf, torneo que México nunca ha ganado.

De acuerdo con el reportero Gibrán Araige, de TUDN, Jaime Lozano no contará con el colombiano naturalizado mexicano. "La final sin Quiñones. Julián Quiñones no está al 100 por ciento y por tal motivo no estará esta noche en la final de la Nations League contra Estados Unidos. Fuerte baja para la Selección Mexicana”, se lee en sus redes sociales.

La baja es sensible para el Jimmy Lozano, pues Quiñones fue en semifinales una de las armas fuertes en ofensiva del cuadro azteca, incluso anotó un gol ante los panameños, su primero con la playera nacional.

Julián Quiñones durante el partido México vs Panamá, semifinales de la Concacaf Nations League Foto: Mexsport

Selección Mexicana recibe serenata con mariachi

La Selección Mexicana no vence a Estados Unidos desde 2019, pero este domingo tendrán oportunidad de poner fin a esta racha en la final de la Nations League de Concacaf y previo al duelo recibieron una serenata con mariachi.

En Texas, Estados Unidos, aficionados se dieron cita en el hotel de concentración del Tricolor para darles ánimos de cara al partido por el título de la región, el cual se le ha negado a la escuadra azteca.

En redes sociales circulan fotos y videos del gran ambiente que armó la afición de la Selección Mexicana, que a todo pulmón cantaron varias de las grandes canciones de la música regional.

Los jugadores notaron la pasión del público mexicano y bajaron de sus habitaciones para tomarse fotos y hasta firmar autógrafos. Elementos como Henry Martín, Julián Araujo, Santiago Giménez, Julián Quiñones y Memo Ochoa estuvieron en primera fila.

