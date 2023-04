NBA: LeBron James minimiza a Dillon Brooks después de la expulsión

Este sábado se llevó a cabo el tercer partido de playoffs entre Memphis Grizzlies y Los Angeles Lakers con un marcador 2-1 a favor de los de California. Dillon Brooks le ha metido más rivalidad a estos encuentros llamándole “viejo” al cuatro veces MVP de la NBA.

El canadiense dijo que “no respetaba a nadie que se incapaz de meterle 40 puntos”, el alero terminó expulsado después de meterle un manotazo en las partes blandas de LeBron, la acción fue calificada como “falta flagrante 2”.

The King respondió ante las preguntas de los medios sobre las situaciones que se estaban dando entre ambos basquetbolistas, el capitán de los Lakers aseguró que el objetivo es ganarle a un equipo, no a una sola persona.

“Al final, mi currículum y lo que he hecho por esta liga hablan por sí mismos. Mi foco está en mis compañeros y en que encontremos una manera de derrotar a los Memphis Grizzlies, no sobre cómo puedo derrotar a un individuo de su equipo”, sentenció el máximo anotador de la NBA.

Dillon Brooks abucheado en Los Ángeles

Brooks no fue recibido de buena forma en la Crypto Arena, fue abucheado desde el inicio del calentamiento y durante el encuentro sólo pudo realizar siete puntos.

LeBron asegura que no es la primera vez que alguien busca armar una rivalidad con él y que lo único que buscaba era conseguir la victoria.

“Este no es mi primer rodeo. He tenido esto a lo largo de toda mi carrera con ciertos individuos... es fácil... Ganamos esta noche, no quiero empezar esto (...). No voy a hacer esto, no voy a hacer esto...”, terminó LeB entre risas.

El próximo encuentro correspondiente al juego cuatro también será en la casa de los Lakers, el lunes 24 de abril a las 20:00 hrs.

aar