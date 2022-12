El MetLife Stadium es el inmueble en el que este jueves 22 de diciembre se pone en marcha la Semana 16 de la NFL con el duelo entre los New York Jets y los Jacksonville Jaguars.

Los Jets (7-7) llegan a este encuentro con una seguidilla de tres derrotas. No conocen la victoria desde el pasado 27 de noviembre, cuando derrotaron 31-10 a los Chicago Bears.

Por su parte, los Jaguars vienen de derrotar como locales a los Dallas Cowboys por marcador de 40-34. Jacksonville se presenta a este compromiso con marca de seis triunfos y ocho derrotas, con lo que marcha segundo en el Sur de la Conferencia Americana, solamente abajo de los Tennessee Titans (7-7).

El antecedente más reciente entre las franquicias de New York y Jacksonville se dio el 26 de diciembre del 2021, cuando los Jets se impusieron 26-21 en juego de la Semana 16 de la pasada campaña.

¿En qué canal pasan EN VIVO el Jets vs Jaguars?

El partido del Thursday Night Football entre los New York Jets y los Jacksonville Jaguars comienza a las 19:15 horas tiempo del centro de México y será transmitido en vivo por Fox Sports.

Muere Franco Harris, leyenda de Steelers y la NFL

Franco Harris, el running back cuyo ingenio gestó “La Recepción Inmaculada", considerada como la jugada más icónica en la historia de la NFL, ha fallecido. Tenía 72 años.

El hijo de Harris, Dok, informó a The Associated Press que su padre falleció durante la noche del martes. No se dio a conocer la causa del deceso.

Su fallecimiento ocurre dos días antes del 50mo aniversario de una jugada que fue clave para que los Steelers dieran al salto definitivo para convertirse en uno de los equipos de la élite de la NFL, y tres días antes que Pittsburgh había previsto una ceremonia para retirar su número 32 durante el descanso del partido contra los Raiders de Las Vegas.

