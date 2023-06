Neymar recibirá sorprendente herencia, pero no de un familiar, un fan enfermo le deja su patrimonio

Neymar ha tenido unos días bastante movidos con las disculpas que ofreció a su novia por supuestamente serle infiel, además de la revelación del sexo del hijo que espera con ella misma y ahora porque recibirá una inesperada herencia, pero no de un familiar cercano ni mucho menos.

Un empresario brasileño hizo del crack del PSG su heredero, pues según el medio Metrópoles no tiene hijos, es soltero y tiene problemas de salud, además de un profundo apreció por el jugador surgido del Santos de Brasil.

Aficionado le deja su herencia a Neymar Foto: Especial.

"Me gusta Neymar, me identifico mucho con él. Yo también sufro de difamación y la relación que tiene con su padre me recuerda mucho a la mía, con el mío, que ya falleció. Pero, sobre todo, sé que no es un cazafortunas, algo un poco raro hoy en día", dijo.

El hombre profundizó que su decisión fue tomada pensando en que a su edad no tiene a nadie para dejarle sus cosas. "Tengo casi 31 años, no estoy muy bien de salud y, por eso, realmente vi que no tengo a nadie que deje mis cosas en caso de que las pierda", apuntó.

Neymar le fue infiel a Bruna Biancardi y busca su perdón

El futbolista brasileño Neymar ofreció una disculpa pública a su novia Bruna Biancardi, a quien supuestamente le habría sido infiel, con un mensaje muy romántico que compartió en su cuenta de Instagram.

El jugador del PSG reconoció que cometió un error y se mostró arrepentido por el mismo y por el difícil momento que le hizo pasar a la modelo, que espera un bebé del deportista.

Foto: Instagram de Neymar

"Me equivoqué con ustedes. Me arriesgo a decir que fallo todos los días, dentro y fuera del campo. Sólo yo resuelvo mis errores en mi vida personal, en casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos. Todo esto golpeó a una de las personas más especiales en mi vida", dice parte del mensaje de Neymar.

En el mismo tenor, el futbolista brasileño de 31 años aseguró que sintió la necesidad de también disculparse con Bruna Biancardi en público, después de haberlo hecho en privado.

"Bru, ya te pedí perdón por mis errores, por la exposición innecesaria, pero siento la obligación de reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se hizo público, la disculpa debe ser pública", resaltó 'Ney'.

