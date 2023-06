​Neymar le fue infiel a Bruna Biancardi y busca su perdón con un tierno mensaje en redes; ¿lo perdonarían?

El futbolista brasileño Neymar ofreció una disculpa pública a su novia Bruna Biancardi, a quien supuestamente le habría sido infiel, con un mensaje muy romántico que compartió en su cuenta de Instagram.

El jugador del PSG reconoció que cometió un error y se mostró arrepentido por el mismo y por el difícil momento que le hizo pasar a la modelo, que espera un bebé del deportista.

"Me equivoqué con ustedes. Me arriesgo a decir que fallo todos los días, dentro y fuera del campo. Sólo yo resuelvo mis errores en mi vida personal, en casa, en mi intimidad, con mi familia y amigos. Todo esto golpeó a una de las personas más especiales en mi vida", dice parte del mensaje de Neymar.

Foto: Instagram de Neymar

En el mismo tenor, el futbolista brasileño de 31 años aseguró que sintió la necesidad de también disculparse con Bruna Biancardi en público, después de haberlo hecho en privado.

"Bru, ya te pedí perdón por mis errores, por la exposición innecesaria, pero siento la obligación de reafirmarlo públicamente. Si un asunto privado se hizo público, la disculpa debe ser pública", resaltó 'Ney'.

Neymar, convencido de su amor por Bruna Biancardi

En la parte final de su mensaje, el jugador del PSG aseguró que en este momento de su vida está convencido de que quiere permanecer con Bruna Biancardi, confiando en que ambos sean felices con el hijo que esperan.

"No me imagino sin ti. No sé si tendremos éxito, pero HOY eres la certeza de que quiero intentarlo. Nuestro propósito prevalecerá, nuestro amor por nuestro bebé vencerá y nuestro amor uno por el otro nos fortalecerá", concluye la disculpa de Neymar.

El noviazgo entre el deportista y la modelo comenzó en abril del año pasado.

Neymar y Rosalía rompen las reglas de la Fórmula 1

El Gran Premio de España marcó un precedente en la historia del automovilismo, pues algunas celebridades como Neymar y Rosalía permanecieron al borde de la pista durante la vuelta de formación, que para esas instancias no debería estar ninguna persona externa por seguridad de pilotos, personas de las escuderías y los propios invitados.

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, habló sobre este peligroso acontecimiento, en el que aseguró que se estaban tomando medidas para que este tipo de situaciones no se repita. Una de las soluciones podría ser prohibir estar a nivel de pista momentos antes de la carrera.

“Debemos aprender del incidente del Gran Premio de España. Stefano Domenicali (Director Ejecutivo de la F1) ha asegurado a la FIA que se están tomando medidas para garantizar que no se repita el incidente“, explicó el expiloto de Emiratos Árabes.

EVG