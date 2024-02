NFL: Aficionados de Kansas City ponen en riesgo su vida y taclean a los tirados (VIDEO)

Lo que era una fiesta para los Chiefs de Kansas City terminó en una tragedia, pues hasta el momento se ha dado a conocer que tras un tiroteo al final de la ceremonia de los actuales campeones de la NFL falleció una persona y hay al menos 22 heridos.

En redes sociales se han publicado diversos videos del momento exacto en el que los fanáticos de los Jefes estaba celebrando el nuevo Vince Lombardi de su equipo y cuándo sucedió el tiroteo, pero hay un clip en el que se puede observar a algunos fans taclear a una de la personas que provocó el tiroteo.

En un inicio se ve a una persona correr saliendo del tumulto, pero un par de hombres no le tuvieron miedo y se le aventaron para tirarlo, pero el presunto tirador se logró levantar, con lo que no contaba es que aparecería otro valiente que también se le lanzó y posteriormente se juntaron varios para agarrarlo y que no se escapara.

Según las autoridad, son dos los detenidos hasta el momento y no se sabe si sea un ataque terrorista o precisamente tenían algo planeado contra una persona que asistió al desfile o su labor era ir contra algún campeón de la NFL.

Aficionados de Kansas City #Chiefs derribaron a uno de los tiradores del desfile. pic.twitter.com/t7q5xxBy6I — Andre Marín (@andremarinpuig) February 14, 2024

Otro tiroteo en un evento deportivo... ahora en Kansas City

El tiroteo cerca del final del desfile para celebrar el triunfo de los Chiefs de Kansas City en el Super Bowl es apenas el más reciente ejemplo de violencia desatada en festejos por un campeonato.

Aquí una lista de otros tiroteos que han sucedido en la última década ya sea la noche en la que algún equipo ganó el título de su liga o en el desfile subsecuente.

JUNIO 2016: CAVALIERS DE CLEVELAND

La policía confirmó que una persona recibió dos disparos en una pierna y resultó con lesiones que no pusieron en peligro su vida durante el desfile posterior a la conquista del campeonato de la NBA por parte de los Cavs.

JUNIO 2019: RAPTORS DE TORONTO

Cuatro personas fueron heridas de bala durante el evento en el centro de Toronto para celebrar el campeonato de los Raptors en la NBA. La policía indicó que otras personas sufrieron lesiones menores cuando intentaban alejarse del tiroteo.

OCTUBRE 2020: DODGERS DE LOS ÁNGELES

Dos personas fallecieron por disparos en Sylmar, California, la noche en que los Dodgers ganaron la Serie Mundial. Familiares de Juan Carlos Guillén y Marco Antonio Vázquez indicaron que los dos hombres intentaron detener a una turba que golpeaba las ventanas de sus automóviles con bates de béisbol.

JULIO 2021: BUCKS DE MILWAUKEE

Dos tiroteos dejaron lesionadas a tres personas en el centro de Milwaukee la noche en la que los Bucks ganaron su primer título de la NBA en 50 años La policía indicó que las lesiones no podían en peligro la vida de esas personas. El tiroteo ocurrió en una margen del río de Milwaukee, contraria a aquélla donde se ubica el Fisery Forum, la casa de los Bucks.

JUNIO 2022: NUGGETS DE DENVER

Tras el desfile por el título del año pasado de los Nuggets, ocurrió un tiroteo en el centro de Denver, en el que dos personas resultaron lesionadas, aunque la policía aclaró que no creía que el incidente estuviera relacionado con las celebraciones.

OCTUBRE 2022: RANGERS DE TEXAS

Una discusión llevó a varios disparos en un estacionamiento cerca de donde se realizaba el desfile por el campeonato de la Serie Mundial de los Rangers, aunque nadie resultado lesionado.

