NFL | Tom Brady juzga la agresión de Travis Kelce hacia Andy Reid

El exquarterback de la NFL, Tom Brady, mostró sus argumentos acerca del polémico empujón que Travis Kelce le dio a su head coach, Andy Reid, durante el Super Bowl LVIII. El incidente ocurrió antes del medio tiempo del encuentro en el que Kansas City venció a los San Francisco 49ers por 25-22 en tiempo extra.

El ala cerrada estrella de los Chiefs se mostraba frustrado por el bajo desempeño que tuvo en la primera mitad, por lo que corrió hacia la banda y empujó a Reid mientras le gritaba. A pesar de la agresión, el entrenador de 65 años mantuvo la calma, mientras el número 87 era separado por uno de sus compañeros.

Travis Kelce looked less than enthused pic.twitter.com/yncKhjtNl4 — NFL on CBS 🏈 (@NFLonCBS) February 12, 2024

El siete veces campeón del Super Bowl dio sus impresiones sobre el incidente: "Siempre hay pequeños problemas familiares y, por supuesto, no es importante que suceda; yo fui parte de muchas de esas cosas. Esto también habla de la confianza que el ‘coach’ Reid tiene en sí mismo, porque no lo tomó como algo personal".

TB12 explicó después del partido que “las emociones estaban muy altas y que en esos momentos no se está centrado ni equilibrado, sino completamente decidido a ganar”. Por lo que el ahora analista concluyó que las situaciones calientes del partido no deberían ser tomadas en cuenta.

Travis Kelce celebra su tercer anillo de Super Bowl Foto:AP

Tom Brady admiró la madurez de Andy Reid

Brady destacó la reacción del head coach ante el fuerte empujón que recibió por parte de su jugador, señalándola como un ejemplo de su madurez y capacidad de liderazgo.

Andy Reid celebra el campeonato del Super Bowl LVIII Foto:AP

"El coach Reid no miró eso y sintió que alguien lo ofendió, lo manejó de forma increíble. Me encanta porque habla de su capacidad de liderazgo. Lo tomó por lo que es, no vio a alguien tratando de menospreciarlo”, comentó el multicampeón.

Asimismo, el GOAT defendió la acción de Kelce, interpretándola como una muestra de estar sumergido en el juego, más que como una falta de respeto hacia su entrenador. "Travis no está intentando hacer ninguna de esas cosas, simplemente está tratando de motivarse y meterse en el juego", agregó el exjugador de los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers.

