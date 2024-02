Super Bowl LVIII | Travis Kelce explica por qué apoya al América y manda un mensaje a la afición (Video)

Travis Kelce, tight end de los Kansas City Chiefs, reveló en la víspera del Super Bowl LVIII de la NFL el motivo por el que decidió adoptar al América como su club favorito de la Liga MX.

Cuestionado acerca de esta afición, el jugador de los Jefes aseguró que se enamoró de las Águilas por los colores de su jersey y porque jugó en el Estadio Azteca con la franquicia de Misuri en noviembre del 2019.

"No te mentiré, me gustan los colores y el uniforme hecho por Nike. Me di cuenta cuando fuimos a jugar a la CDMX de que ese era el equipo de la ciudad y de que jugaríamos en su estadio", respondió Travis Kelce.

El tight end de los Chiefs, quien reconoció que desconoce varias cosas del América, aprovechó la ocasión para felicitar al equipo capitalino y a su afición por el título de la Liga MX conquistado en diciembre pasado.

"Fue muy cool que todo eso se diera tan naturalmente. No sé mucho de la organización, pero tienen mi apoyo y los felicito una vez más (por la 14)", agregó el integrante de Kansas City.

Travis Kelce, listo para el Super Bowl LVIII de la NFL

Travis Kelce insistió en que está listo para el circo que implica el Super Bowl LVIII. El tight end de los Kansas City Chiefs ha pasado tres veces por esto y tiene dos anillos para demostrar que sabe ganar el gran partido.

Pero la situación nunca ha sido como ésta. Tampoco la prominencia de Kelce de cara al 11 de febrero, cuando los Chiefs enfrenten a los San Francisco 49ers en Las Vegas.

Aparece constantemente en los anuncios de televisión. Vende de todo, desde sopa hasta seguros. Se ha involucrado en partidos de golf para la televisión, en duelos de softbol con fines caritativos y en el programa “Saturday Night Live”, donde tuvo una estadía como conductor invitado el último año.

EVG