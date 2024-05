NFL | Bayron Matos apunta a ganar el Super Bowl en su primer año con Miami

El dominicano Bayron Matos, el único latino que estuvo en el Draft 2024 de la NFL, está más que motivado después de haber vivido sus primeras prácticas con los Miami Dolphins, su primer equipo en la liga de futbol americano más importante del mundo.

El tackle ofensivo originario de Los Mina, Santo Domingo, tiene expectativas más que elevadas en su primer campaña con la franquicia de Florida, pues reveló que su sueño es llegar al Super Bowl y ganarlo.

“Mis aspiraciones son primeramente trabajar fuerte para hacer equipo, aprender cada día mas de mis coaches y de mis compañeros, que me han ayudado y enseñado mucho en estos tres días de práctica, ha sido algo increíble. Y llegar al Super Bowl, quiero la experiencia de llegar al Super Bowl y ganarlo en mi primer año jugando americano”, comentó Bayron Matos en una conferencia de prensa virtual.

OT Bayron Matos hablando en español sobre su cambio de 🏀 a 🏈 y lo que significa para el ser de 🇩🇴 y latinoamericano, y estar en la NFL.#GoFins pic.twitter.com/USwQEo8dFs — Miami Dolphins MXC (@MxDolphins) May 10, 2024

El jugador dominicano admitió que el camino para llegar a la NFL no fue sencillo, principalmente porque en su país no se juega futbol americano. Sin embargo, dejó en claro que el trabajo fuerte y constante lo llevó a cumplir su sueño.

“No fue fácil, estoy caminando en otras aguas, es un deporte que no se juega en mi país, pero hay algo que yo siempre he dicho y que da resultados y se llama trabajo. Si tú trabajas fuerte, sin parar y pones todo en mano de Dios, cosas buenas van a pasar y yo siempre he dicho que Dios no se queda con el sudor de nadie. Trabajé muy fuerte, tengo que trabajar el 100 por ciento más que otros jugadores para poder estar aquí”, subrayó.

El basquetbol, clave para que Bayron Matos llegara a la NFL

Bayron Matos resaltó que gracias las habilidades que le dio jugar basquetbol es que ahora está en las NFL, pues fueron vitales la rapidez y los movimientos que se necesitan para el baloncesto.

“El baloncesto me ayudó mucho por los movimientos y la rapidez, el físico, a muchos equipos les gusta eso. Yo siempre he dicho que talento sin disciplina es nada. Puedes tener talento, todas las cualidades, pero si no tienes disciplina no vas para ningún lugar. Yo trato de que la disciplina sea mi escudo”, indicó.

El tackle ofensivo de 23 años de edad comentó que personal del International Player Pathway program (IPP) de la NFL seguían sus pasos de cerca desde hace un lustro.

“El año pasado estaba en Venezuela jugando en la Liga Profesional de Baloncesto. Salí de la Universidad y personas de la IPP me contactaron, porque tenían 4 o 5 años mirándome, ya sabían quién era yo, dónde había jugado y me dieron seguimiento hasta que se dio la oportunidad, me contactaron por teléfono y fui a Miami”, dijo al respecto.

Bayron Matos se siente identificado con el futbol americano

Bayron Matos contó que durante la época en la que vivió en Tennessee con sus familiares estadounidenses, estos le aseguraban que de haber nacido en Estados Unidos hubiera practicado el futbol desde pequeño.

Después de que terminó una temporada de basquetbol fue como el dominicano conoció el futbol americano y se enamoró, pues está convencido de que este deporte lo define como persona.

“Cuando vivía en Tennessee, mi familia americana siempre me decían que si hubiera nacido en Estados Unidos siempre hubiera jugado futbol, que nunca hubiera jugado baloncesto. Pero en ese tiempo yo no hacía caso, porque jugaba baloncesto. En la universidad me dijeron que me metiera a jugar futbol (americano), que tenía el físico. Cuando concluyó la temporada de baloncesto, fui a una práctica y me encantó, porque el futbol me define como persona, es rápido, se habla mucho, la adrenalina, todo lo que incluye el juego. Me aceptaron en el equipo, jugué un año y aprendí muchas cosas”

EVG