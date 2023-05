Martha Higareda, la burla de todos; la NFL asegura que le enseñó a lanzar a una súper estrella

La actriz mexicana, Martha Higareda ha dado varias entrevistas en las que ha contado sucesos inusitados, por lo que se ha convertido en flanco de burlas y hasta es acusada de ser mitómana. La NFL en México se subió a la tendencia de memes acerca de las insólitas historias de la artista.

A través de Instagram, la cuenta de la NFL subió una imagen trolleando a la protagonista de “Cásese quien pueda”, quien está en el sillón de entrevistas de Yordi y asegura haber participado en la formación deportiva de Patrick Mahomes.

Martha Higareda meme NFL Foto: NFL Mx / Instagram

"Te lo juro, Yordi. Yo le enseñé a lanzar a Patrick Mahomes en una granja en Texas" NFL Mx

A pesar de que los internautas aseguran que las anécdotas son escenarios ficticios creados por la propia actriz, hay videos que unen sus versiones y corroboran que sí son reales. La misma Martha Higareda salió en defensa propia.

“Yo tengo la libertad de contar mis anécdotas y compartirlas, como la gente tiene la libertad de creerlas o no”, dijo en entrevista con Chisme No Like.

Pachuca suma experiencias de Martha Higareda



El Club Pachuca decidió no quedarse atrás en la tendencia de Martha Higareda y a través de Facebook le dieron el crédito por haber descubierto el talento del mexicano campeón de la Serie A con el Napoli, Hirving “Chucky” Lozano.

“Fíjate, Yordi, que yo descubrí al ‘Chucky’ Lozano, desde que jugaba en la cancha de mi colonia se le veía la pinta de que iba a ser bueno y no me creían. Yo lo tuve que llevar a visorias porque no quería”, fue parte de la publicación.

Martha Higareda y “Chuky” Lozano Foto: Club Pachuca Fuerzas Básicas / Facebook

Las reacciones de las publicaciones han tenido miles de reacciones a las que la actriz dice que lo mejor que puede hacer es reírse de sí misma.

