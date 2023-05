Edna Carrillo, judoca mexicana, renunció a unos Juegos Olímpicos por ser madre

La multimedallista mexicana en Juegos Panamericanos, Edna Carrillo, se enteró de su embarazo a las diez semanas de gestación, mientras se preparaba para asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, después de haber conseguido su boleto con una medalla de plata en 2020 y haber competido en la justa veraniega de Río 2016.

La judoca reveló que no se había dado cuenta de que estaba encinta ya que no tenía síntomas ni había subido de peso por el ejercicio que realizaba, mencionó que sí replanteó sus opciones, pero al final, las dos situaciones formaban parte de sus sueños.

“(…) otras personas pensarían en tomar el camino de elegir los Juegos Olímpicos, pero creo que en esa etapa de mi vida no era mi opción, aunque lo pensé, no lo niego, porque a final de cuentas estaba en este encuentro de sentimientos, estaba a punto de realizar otro sueño. Al final, ya con la mente más fría, pensé bien en qué era lo que quería realmente, y también creo que los planes de Dios son perfectos.”, confesó en entrevista con Milenio.

La atleta de artes marciales dijo que ya conocía el proceso y la experiencia de ir a unos Juegos Olímpicos y que está vez hablaba de la posibilidad de conseguir medalla, sin embargo, ningún sueño se derribó, sólo se puso en pausa, y ahora con 31 años se prepara para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Edna Carrillo asegura que dejar los JJ.OO. fue la decisión correcta



Para la judoca Edna Carrillo, no fue fácil aceptar su decisión por las opiniones de terceros, sin embargo, su camino deportivo le ayudó a sostener su elección y disfrutar su proceso de maternidad sin cuestionarse sobre las competencias.

"No te voy a mentir, hubo momentos que sí me sentí triste, decepcionada. No por ser mamá, porque es algo maravilloso, sino porque había personas (que decían) 'y ahora que vas a hacer', ya que son los primeros olímpicos que califiqué directa. Sí lloré, me frustré, pero afortunadamente fue poco. Creo que también el haber llevado esta vida de deporte, de disciplina, el trabajo psicológico, espiritual, me ayudó mucho a poner las cosas importantes donde deberían y centrarme en mi presente que es lo más importante, tengo esta oportunidad de disfrutar mi embarazo, esta nueva etapa de mi vida.”, platicó con El Sol de Tampico.

