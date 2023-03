Estoy trabajando para llegar a París 2024 en mi mejor versión: Edgar Rivera

Un par de segundos lugares y dos terceros puestos fue el gran saldo que le dejó al atleta sonorense Edgar Rivera su participación en la temporada de competencias bajo techo en Europa en los primeros meses del 2023, misma en la que también cosechó un quinto sitio.

Satisfecho y motivado por sus resultados en sus primeras competencias del año, el originario de Agua Prieta ya tiene en el horizonte los Juegos Olímpicos de París 2024. Está consciente de que puede ser su última participación en el magno evento, por lo que su enfoque está en llegar a dicha cita en su mejor versión y momento, lo cual considera que no ocurrió en Río 2016 y Tokio 2020.

“Posiblemente sean los últimos Juegos Olímpicos a los que asista, entonces para mí sería muy importante dar mi mejor desempeño, llegar en mi mejor momento y versión. En otras ediciones me ha tocado llegar un poquito fuera de forma o con mi mejor rendimiento un poco antes o después del evento, entonces estoy trabajando en todo eso para poder llegar en mi mejor forma y versión, dejarlo todo y agradecer a la vida y a Dios por la oportunidad de competir y representar a México”, aseveró Rivera Morales en exclusiva con La Razón.

En el Viejo Continente, el especialista en salto de altura comenzó con un quinto puesto en República Checa, donde después consiguió dos segundos lugares al registrar 2.27 y 2.23 metros en las ciudades de Hustopeče y Trinec, para posteriormente obtener un tercer lugar en Eslovaquia y otro en Birmingham, Inglaterra, en ambos casos con 2.25 metros.

Este año está bastante cargado, vienen tres eventos importantes, primero son los Juegos Centroamericanos en julio, luego tenemos el Mundial en agosto y después los Juegos Panamericanos en octubre, entonces hay que mejorar el entrenamiento para llegar en buen rendimiento a cualquier competencia

Edgar Rivera, Atleta Mexicano

Estos resultados dejaron motivado al atleta tricolor de 32 años, quien resaltó la constancia que tuvo en los cinco eventos que disputó entre enero y febrero por el alto nivel de competencia al que se enfrentó.

“Hay mucha competencia, estuvimos bastante constantes en un rango de 2.27 que es mi mejor marca y 2.22. La verdad estamos muy contentos y motivados mi coach y yo, los resultados son un muy buen indicador para ver en qué punto me encuentro, y seguimos trabajando para la temporada”, remarcó.

Los Juegos Centroamericanos en El Salvador, los Panamericanos en Chile y el Mundial de Atletismo en Hungría son los compromisos más importantes que vienen en puerta para el sonorense, quien aunado a su objetivo de subirse al podio también indicó que una de sus metas es superar su récord de 2.31 metros.

“A corto plazo me gustaría ser medallista en Centroamericanos y Panamericanos y para el Mundial me gustaría estar entre los finalistas. Este año me gustaría mejorar mi marca personal de 2.31 y estoy trabajando en ello, 2.32 es la marca que piden para el Mundial. El objetivo principal es ir a Juegos Olímpicos el próximo año”, ahondó.

En su regreso de tierras europeas, el de Sonora regresará a La Paz, Baja California, donde en el transcurso de abril y mayo llevará a cabo su preparación para las importantes competencias que le esperan bajo la guía de su entrenador Julio Prado.

En agosto del 2017, Edgar Rivera se convirtió en el primer mexicano en clasificar a una final de salto de altura en un Mundial de Atletismo celebrado en Londres, quedando en la cuarta posición con 2.29 metros.

El mejor resultado que obtuvo el año pasado fue el primer lugar en el Ibero-American Championships en La Nucía, España, con 2.26 metros.