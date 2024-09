NFL hace oficial que Kendrick Lamar será el encargado del Half Time Show del Super Bowl LIX

El Super Bowl es uno de los eventos más esperados a nivel global, no solo por el emocionante juego final de la NFL, sino también por su famoso espectáculo de medio tiempo. Este 2025, será el aclamado rapero Kendrick Lamar quien se encargue de encender el escenario en el Super Bowl LIX, que se celebrará el 9 de febrero en el icónico Caesars Superdome de New Orleans.

A sus 37 años, Kendrick Lamar ha construido una carrera que lo ha posicionado como una de las voces más influyentes del hip hop en la última década.

Desde sus inicios en Compton, California, ha sido un portavoz de la realidad social y política que se vive en Estados Unidos, lo que lo ha llevado a ser no solo un referente musical, sino también un ícono cultural. Sus letras, cargadas de crítica social y poderosas reflexiones, han resonado con millones de personas alrededor del mundo.

El rapero, conocido por éxitos como "HUMBLE", "Money Trees" y "All the Stars", ha acumulado múltiples premios, entre ellos, dos Grammys y un Premio Pulitzer de Música, una distinción que refleja la profundidad y calidad de sus composiciones. Con este currículum, no es de extrañar que la NFL lo haya elegido para encabezar uno de los espectáculos más vistos del mundo.

Los fanáticos de la NFL autorizaron el anuncio

El anuncio de su participación en el Super Bowl LIX fue recibido con entusiasmo por sus seguidores. A través de un video publicado en sus redes sociales, Kendrick Lamar confirmó su presencia con un mensaje sencillo pero lleno de energía.

“Qué hay, todos. Soy Lamar y me presentaré en el Super Bowl LIX. ¿Vendrán? Eso espero. Solo hay una oportunidad de ganar el campeonato. No hay segundas oportunidades. No quiero que te lo pierdas. Nos vemos en New Orleans. Ponte algo lindo, aunque lo veas desde casa”, expresó el artista.

Las redes sociales se encendieron inmediatamente con la noticia, y los fanáticos comenzaron a especular sobre el repertorio que podría interpretar Lamar en el evento.

Entre las canciones más esperadas se encuentran temas como "Not Like Us", "Like That", "Bad Blood" y sus grandes éxitos “HUMBLE” y “Money Trees”, que sin duda le pondrán un toque de adrenalina a la presentación.

¿Qué se puede esperar de Lamar en el Super Bowl LIX?

La actuación de Kendrick Lamar promete ser una de las más icónicas en la historia de los shows de medio tiempo del Super Bowl.

Si bien no se han dado detalles sobre cómo será la producción, la expectativa es alta, considerando que Lamar es conocido por ofrecer actuaciones energéticas, visualmente impactantes y con un mensaje profundo.

Uno de los puntos clave será ver cómo el rapero fusionará su estilo único con el espectáculo que se espera de un evento de tal magnitud. En ediciones pasadas, el Super Bowl ha visto presentaciones llenas de pirotecnia, coreografías masivas y colaboraciones sorpresa, por lo que no sería una sorpresa si Lamar invita a otros artistas a compartir el escenario con él.

De hecho, algunos rumores ya han comenzado a circular sobre posibles colaboraciones con artistas como SZA o Baby Keem, quienes han trabajado estrechamente con Lamar en varios proyectos.

Además, la elección de Lamar también refuerza la tendencia de la NFL de apostar por artistas de hip hop para liderar su espectáculo de medio tiempo. En 2022, el Super Bowl LVI contó con la participación de gigantes del rap como Dr. Dre, Snoop Dogg y Eminem, en lo que fue considerado uno de los mejores shows de la última década.

La inclusión de Kendrick Lamar en el Super Bowl LIX sigue esta línea y subraya la importancia del género dentro de la cultura popular estadounidense.

Actuar en el medio tiempo del Super Bowl es un honor reservado para los más grandes de la industria musical. No solo representa una plataforma para mostrar su talento frente a millones de espectadores, sino que también es una oportunidad única para dejar una huella en la cultura pop.

Los grandes artistas del Super Bowl

Artistas como Michael Jackson, Beyoncé, Madonna y Shakira han marcado momentos históricos con sus actuaciones en el Super Bowl, y ahora es el turno de Kendrick Lamar de sumarse a esta prestigiosa lista.

La participación de Lamar en el Super Bowl LIX no solo le permitirá reconectar con su base de fans, sino que también le brindará la oportunidad de llegar a una audiencia más amplia.

Con millones de personas viendo el evento, el espectáculo de medio tiempo se convierte en una vitrina global para los artistas, y Lamar seguramente aprovechará al máximo esta oportunidad.

El anuncio de Kendrick Lamar como el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX ha generado gran expectativa tanto entre los aficionados de la NFL como entre los seguidores del rapero.

Su estilo único y su habilidad para ofrecer actuaciones memorables lo convierten en una elección ideal para un evento de tal magnitud. El próximo 9 de febrero de 2025, todos los ojos estarán puestos en el Caesars Superdome de New Orleans, donde Lamar tendrá la oportunidad de escribir su nombre en la historia de los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl.

