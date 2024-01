NFL Playoffs 2024: Así se juega la ronda de comodines; equipos clasificados y eliminados

La campaña regular de la NFL llegó a su fin y se definieron los cruces de la ronda de comodines. San Francisco 49ers y Baltimore Ravens descansan al ser los mejores equipos de sus conferencias.

La Semana 18 de la NFL concluyó oficialmente con el duelo entre Dolphins y Bills, que definió al campeón de la División Este de la AFC, así como los encuentros para la siguiente etapa de la competencia, que se desarrollan desde el 13 hasta el 15 de enero.

Con la victoria y el título, el cuadro de Buffalo se medirá de nueva cuenta ante Steelers en la ronda de wild card. Es el cuarto campeonato divisional de Bills, mientas que Miami no la gana desde 2008.

La actividad de la ronda de comodines marca el banderazo inicial de la postemporada que concluye en Las Vegas con una nueva edición del Super Bowl, que será en el Allegiant Stadium y que se espera sea espectacular.

La ronda de playoffs de la NFL inician este sábado 13 de enero con dos compromisos, mientras que el domingo 14 se realizan tres cotejos, dejando para el lunes 15 el último juego de comodines.

Conferencia Nacional (49ers descansa)

Conferencia Americana (Ravens descansa)

Cowboys vs Packers-Domingo 14- 15:30 horasLions vs Rams-Domingo 14- 19:00 horasBuccaneers vs Eagles-Lunes 15- 19:00 horasBills vs Steelers-Domingo 14-12:00 horasMiami vs Chiefs-Sábado 13-19:00 horasBrowns vs Texans- Sábado 13- 15: 30 horas