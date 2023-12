¡OFICIAL! América tiene primer refuerzo para el Clausura 2024

Las Águilas del América ya tienen su primer refuerzo para el Clausura 2024 y es en la zona de la defensa. Se trata de Mariana Cadena, marcadora que llega de Rayadas del Monterrey para apuntalar la zona baja del cuadro femenil de los azulcremas.

América, subcampeón de la Liga MX Femenil, ya empezó con los movimientos para poder conseguir el ansiado título de liga que se les negó el torneo que terminó hace unos meses.

Cadena ya fue presentada oficialmente como jugadora Águilas y dijo que sintió una gran emoción cuando se enteró que el cuadro de Coapa se había interesado en ella, además de estar emocionada de integrarse al equipo.

"Cuando supe que el América me había contactado para mi fue una emoción muy bonita porque yo no sabía que otras opciones iba a tener, me emocionó mucho y la verdad estuve muy agradecida por lo que es América y lo que ha estado haciendo estos últimos semestres, estoy emocionada de poder aportar al equipo", dijo la defensora.

Con 28 años de edad Mariana Cadena llega a aportar su experiencia en la zaga defensiva del América Femenil y desde su presentación se comprometió con la afición azulcrema, pues sabe lo que representa vestir la camisa del club.

"El club América significa un equipo grande, un equipo que quiere competir y que quiere hacer las cosas bien y creo que eso va muy bien conmigo, siempre he querido dar lo mejor de mi, siempre querer competir y ser mejor; y eso es lo que significa para mí", comentó Cadena.

