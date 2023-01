OnlyFans: Estrella del Hockey abandona el deporte y ahora gana millones por su contenido

Muchas deportistas profesionales han optado por abrir su cuenta de OnlyFans para vender fotografías y videos, pues se ha convertido en un nuevo modo de trabajo, como lo hizo Mikayla Demaiter, quien dejó el hockey profesional para ganar millones de seguidores con su contenido.

La canadiense Demaiter, de 22 años de edad, fue durante más de dos años portera de los Bluewater Hawks en la Liga Provincial de Hockey Femenino, sin embargo, a mitad de la pandemia se retiró e incursionó en onlyFans.

Mikayla Demaiter acapara las miradas en su cuenta de Instagram, en donde comparte fotos y videos de ella, lo que le ha traído más de 1.6 millones de seguidores. Cuenta con 103 publicaciones.

Mikayla Demaiter es "La estrella del hockey más sexy del mundo"

"Es hora de decir adiós al hockey sobre hielo. Es hora de pasar la página y pasar al siguiente capítulo de mi vida, por primera vez no será mi foco número uno. Estoy ilusionada con el futuro porque todo lo que me has enseñado me permitirá triunfar", comentó la exdeportista canadiense.

Mikayla Demaiter se ha ganado el apodo de "La estrella del hockey más sexy del mundo” y medios de Canadá reportaron que la exjugadora llegó a tener problemas con sus compañeras de equipo, debido a que las parejas la veían mucho por su belleza.

