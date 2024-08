De OnlyFans al futbol femenil: Esta es la historia de Madelene Wright (Video)

Madelene Wright, la futbolista que generó controversia en 2020 tras su despido del Charlton Athletic por un video en el que se le veía manejando bajo efectos de sustancias prohibidas, está de regreso en el futbol profesional.

Después de su salida del equipo inglés y una breve etapa en el Leyton Orient londinense, Wright se convirtió en una figura conocida en la plataforma de contenido para adultos OnlyFans. en donde se presentaba como "cara angelical. Pensamientos diabólicos".

Ahora, a sus 26 años, la futbolista inglesa regresa al deporte que la vio crecer, uniéndose al Chesham United FC Women, un equipo vinculado al Chelsea.

En un comunicado oficial emitido por Charlton Athletic en 2020, el club expresó su decepción con el comportamiento de Wright, indicando que no representaba “los estándares que mantiene la institución.” La controversia en torno a su despido generó un gran revuelo en los medios y redes sociales, marcando un punto bajo en su carrera deportiva.

El regreso al futbol de Wright

Después de casi cuatro años fuera de las canchas, Wright compartió su entusiasmo por regresar a las canchas a través de sus redes sociales. “Cuatro años sin jugar... A veces hay que dar un paso atrás, reconstruir y volver a esforzarse aún más”, escribió en Instagram, en donde tiene más de 327 mil seguidores.

La delantera se mostró emocionada por su nuevo capítulo en el Chesham United FC Women, un club dirigido por Mani Asare.

“Es un gran logro personal para mí, después de un gran descanso del fútbol, volver a jugar en una liga competitiva y haber subido tres niveles más,” agregó Wright, destacando su gratitud por la oportunidad.

La etapa de Wright en OnlyFans

Tras su salida del futbol, Wright se volcó en OnlyFans, una plataforma que le permitió monetizar su contenido y atraer una gran cantidad de seguidores.

En declaraciones al diario británico The Sun, Wright reveló que su vida cambió radicalmente. “En el primer año gané medio millón de libras (aproximadamente 670 mil dólares o poco más de 12 millones de pesos mexicanos); no puedo mentir, me ha cambiado la vida por completo,” comentó.

El contenido exclusivo en su cuenta de OnlyFans tiene un costo de 36 euros al mes, alrededor de 751 pesos mexicanos.

El regreso de Wright al futbol también ha generado un debate sobre las segundas oportunidades y la capacidad de los atletas para reinventarse tras enfrentar desafíos personales y profesionales. Con una trayectoria marcada por altibajos, Wright busca ahora establecerse nuevamente en el deporte que siempre ha amado.