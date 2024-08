París 2024 | Alysha Newman triunfa con medalla en los Juegos Olímpicos y como modelo de OnlyFans

La canadiense Alysha Newman consiguió la medalla de bronce en salto con garrocha con un récord canadiense de 4,85 metros, con este resultado se convirtió en la primera mujer de su país en lograr una medalla olímpica en esta disciplina, un honor que sólo dos atletas canadienses habían conseguido anteriormente.

En el Estadio de Francia, la australiana Nina Kennedy ganó la medalla de oro superando los 4,90 metros, y Katie Moon, de Estados Unidos, se llevó la plata al alcanzar la misma altura que la de la Hoja de Maple, sólo que con menos intentos.

Este resultado es una gran marca para la atleta de 30 años, quien no había conseguido medallas en las ediciones de Río 2016 y Tokio 2020. Además, Newman ha sabido combinar su carrera deportiva con su presencia en la plataforma para adultos OnlyFans, donde cuenta con aproximadamente 65 mil seguidores.

En una entrevista con el Diario Bild, la atleta confesó que el contenido que publica en su cuenta, incluye desde entrenamientos y consejos de nutrición hasta algunas publicaciones con menos ropa, pues es una importante fuente de ingresos para ella.

Gano dinero con lo que publico; hay que registrarse para descubrirlo. Me da confianza y me siento cómoda con ello Alysha Newman

Para aprovechar la popularidad que le otorgaron los Juegos Olímpicos, Alysha Newman redujo el precio de suscripción a su cuenta de OnlyFans de 12.99 dólares a 7.14 dólares durante las dos semanas del evento.

La atleta explicó que a pesar de las críticas y los prejuicios asociados a la plataforma, ella ha logrado conectar con sus seguidores de una manera que cualquiera de sus compañeras y rivales.

"Por supuesto, mucha gente tiene una cierta idea cuando piensa en OnlyFans. Tampoco puedo hacer cambiar de opinión a mucha gente. Esta página me ha conectado con muchos fans, más que ninguna otra saltadora con garrocha. Lo que piensen los demás al respecto no me molesta. Soy quien soy y lo hago bien", declaró.