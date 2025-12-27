Místico da la cara tras acusaciones de los fans con un mensaje que nadie se esperaba (VIDEO)

Místico dio sus primeras palabras tras las críticas que recibió de algunos de sus fans por sus actitudes groseras.

Místico dio la cara después de que algunos de sus fans lo acusaron de grosero y poco amable con ellos, y lo hizo en el ring de la Arena México durante la última función del CMLL en dicho lugar en el año con un mensaje que no se esperaban gran parte de los presentes en el recinto.

“Ustedes hacen que la lucha libre mexicana sea la número uno en el mundo. Queremos un minuto de aplausos para todos ustedes”, fue parte del mensaje que dio el Príncipe de Plata y Oro, lo que desató la algarabía del público que se reunió en la Catedral de la lucha libre mexicana, de acuerdo con información de Estadio.

El mensaje de Místico que genera confusión

Una parte del mensaje de Místico a la afición en la Arena México generó confusión entre la gente, concretamente el fragmento de un breve video que circula en TikTok.

“Antes de que me apaguen el micrófono, chinguen a su madre todos”, se escucha decir al legendario luchador. Sin embargo, esta parte parece haber sido montada, pues es una frase que hizo célebre LA Park, quien suele decirla.

Tras esas fuertes palabras, el el breve clip de TikTok se percibe la molestia y sorpresa de la afición por ese inesperado mensaje, pero todo parece indicar que el discurso de Místico hacia el público fue cortés.

“Quiero decirles que ustedes han hecho algo muy grande en la Arena México. Hoy quiero que la Arena México reviente este último viernes”, fue parte del mensaje que el Príncipe de Plata y Oro le dirigió al público el último viernes del año en la Arena México, de acuerdo con Estadio.

Acusaciones contra Místico dividen al público

Luego de que algunos usuarios revelaron en redes sociales que Místico tuvo actitudes groseras con ellos los seguidores del reconocido luchador se dividieron.

Algunos respaldaron a los fans que ventilaron la actitud poco gentil del esteta con sus fans, pero otros defendieron al gladiador y atribuyeron esta situación a que el deportista protege su trabajo e imagen.

Místico fue acusado por unos fans de negar saludos, de ignorarlos y de negarse a mandar saludos, hechos por los cuales manifestaron su molestia y desilusión con el Príncipe de Plata y Oro.

