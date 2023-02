OnlyFans: Ivana Knoll habla de su perfil en la plataforma y hace reveladoras declaraciones

La modelo croata Ivana Knoll tomó relevancia internacional desde su aparición en los estadios de la Copa del Mundo Qatar 2022, pues le comenzaron a apodar la "Novia del Mundial" y sus seguidores le han pedido que abra su cuenta de OnlyFans.

Knoll habló en entrevista con Michael Babcock y Lucas Widman sobre los pedidos de sus fans e indicó que lo ha considerado, pero que no le importa el dinero.

Ivana Knoll la novia del Mundial Qatar 2022 es aficionada de los deportes Foto: Instagram @knolldoll

"La mayoría de las veces no tomo todo lo que me ofrecen, porque me gusta trabajar con marcas que me gustan, y no hay muchas, porque me gusta presentar lo que realmente me gusta, y no solo por lo que me pagan", comenzó diciendo la modelo croata.

"No condeno, pero no soy ese tipo de persona. No es para mí. Traté de explicar que no siempre se trata de dinero, me importa la reputación", finalizó "La Novia del Mundial Qatar 2022".

Ivana Knoll recibió varios mensajes de futbolistas en el Mundial

La modelo croata Ivana Knoll, mejor conocida como la "Novia del Mundial Qatar 2022", reveló que varios jugadores le mandaron mensajes durante la competencia a través de redes sociales como Instagram.

Knoll, quien fue la sensación de las tribunas en el Mundial por su vestimenta, no dio nombre de los futbolistas que le mandaron mensaje, aunque explicó que lo primero que hacían era tratar de entablar una charla con ella.

"¡Sí! Recuerdo que algunos jugadores enviaron mensajes sobre cómo estás, bla, bla, bla", indicó la "Novia del Mundial Qatar 2022" en entrevista con el medio Barstool Sports.

Ivana Knoll, modelo croata llamada la "novia del Mundial" Foto: Instagram @knolldoll

