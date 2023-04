OnlyFans: Virginia Ramírez, exconductora de TUDN y ahora modelo, habla de lo fastidioso que es Gignac (VIDEO)

Virginia Ramírez, exconductora de TUDN y ahora modelo, es aficionada de los Tigres de la UANL, sin embargo, eso no la detuvo de contar su desagradable experiencia con André-Pierre Gignac, el máximo artillero en la historia del cuadro felino.

La comunicadora nunca ocultó su afición por los Tigres, al punto que conducía el programa Zona Tigres en TDN, pero con el delantero francés vivió un mal momento, ya que se desencantó de la actitud que el astro tomó cuando le pidió una foto.

"No, es bien mam**. Un día estaba con un libro leyendo, pero adentro del libro estaba su celular, se estaba haciendo pende**. Y le digo: 'Hola Gignac, me regalas una foto'. Y me barrió", reveló Virginia en charla con el podcast La Saga Fut.

Además de ser conductora de televisión, Virginia Ramírez tiene su cuenta de OnlyFans, en donde sube contenido para sus más fieles seguidores y en la misma charla indicó sus razones para tener su perfil activo, además de asegurar que no le da pena.

"Si la pregunta que me quieres hacer es si hay más dinero en OnlyFans que en los medios de deportes, la respuesta es sí y no me da pena", aseguró la comunicadora exTelevisa.

No es la primera mala experiencia con un jugador de Tigres

En el mismo programa, el cual conducen Jorge 'Burro' Van Rankin y Juan Carlos Gabriel de Anda, Virgina Ramírez contó que algunos jugadores la invitaban a salir a cambio de concederle una entrevista.

"Siempre fue trabajo, es difícil como mujer porque muchos eran '¿oye me puedes dar una entrevista?' y me decían 'si, pero después nos vamos a cenar'", aseveró.

"Por más guapo que seas, mientras están casados hay que respetar y verlos feos; es la respuesta para mí", respondió Virginia Ramírez ante el cuestionamiento de si algunos de esos futbolistas de la Liga MX eran agraciados, dejando en claro que nunca aceptó esas propuestas, pero no quiso decir los nombres de los jugadores en cuestión.

Tigres rompe su racha sin ganar



Un gol de penalti de André-Pierre Gignac bastó para que Tigres derrotara al Puebla y rompiera con su seguidilla de cinco cotejos sin victoria en la Liga MX.

La escuadra de la UANL logró así su segundo triunfo bajo las órdenes de Robert Dante Siboldi, con quien ya habían goleado al Motagua en la vuelta de cuartos de final de la Concachampions.

Los regiomontanos llegaron a 25 puntos en la campaña, con los que amarraron de manera virtual su pase a la reclasificación.

aar