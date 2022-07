Ormeño, el delantero elegido por Chivas, con un gol en un año

Las Chiva hacen oficial la llegada de Santiago Ormeño a sus filasy ya podrá entrenar al parejo de sus compañeros y con el uniforme del Rebaño, algo que no podía hacer, pues aun no estaba registrado con el equipo ante la Liga MX.

La llegada del delantero Santiago Ormeño a las Chivas ayuda para tapar el hueco que dejó José Juan Macías, quien se lesionó días antes de iniciar el Apertura 2022 y será baja por todo el torneo.

Ormeño sonará como el salvador en el ataque del Rebaño, pero los números en el último año no son muy favorables, pues solamente suma una diana y la última vez que se hizo presente en la pizarra fue el 21 de marzo del año en curso contra Mazatlán, de ahí en fuera no se pudo consolidar con el León y la mayor parte de los partidos los pasó en la banca.

JJ Macías sufrió una ruptura de ligamento cruzado y su pronóstico de recuperación será de 8 a 9 meses, por lo que Ricardo Cadena tuvo que voltear a ver qué jugador tenía en la banca y así ayudar en la delantera.

Ángel Zaldívar y Pablo Yrizar son los únicos centros delanteros con los que cuenta en estos momentos el Rebaño, pero fue el pasado fin de semana cuando Yrizar marcó el primer gol en su carrera en Primera División y el único de las Chivas en lo que va de la campaña.

La polémica se desata en el momento que en 2012 Chivas lanzó un comunicado en el que afirmaba que ninún jugador que no representara a la Selección de México podía defender sus colores y Santiago Ormeño juega para Perú, algo que de inmediato fue criticado.

Por otra parte, de manera oficial Javier Eduardo López, mejor conocido como la Chofis, fue anunciado como nuevo jugador de los Tuzos del Pachuca para el Torneo Apertura 2022 de la Liga MX, dejando el camino libre para el fichaje de Santiago Ormeño con las Chivas.

Con un video publicado en su cuenta de Twitter, los Tuzos, al ritmo del mariachi, le dieron la bienvenida a la Chofis López al cuadro de la Bella Airosa.

“Al son del mariachi ¡Bienvenido al Equipo de México!”, escribió el club; por su parte, el mediocampista comentó: “Será un honor defender esta playera, para que todos sigamos haciendo grande este escudo. Pachuca somos todos”.

En el Aeropuerto de la Ciudad de México se pudo ver al delantero, quien viajaría a Guadalajara y, posteriormente, se incorporará a los Tuzos del Pachuca, que actualmente son líderes de la competencia.

“Vamos a ver temas contractuales, veremos qué pasa, no puedo decir mucho más”, fueron las palabras de López antes de partir para hablar con los directivos del Guadalajara.

Como ya fue mencionado, la llegada de Eduardo López al Pachuca ayuda para que Santiago Ormeño se incorpore a los trabajos con Chivas, pero quien también habló del Rebaño fue el delantero del América, Henry Martín, quien se rumoraba que estaba en la órbita del Rebaño, pero dijo estar contento en Coapa.

Rafa Márquez critica el modelo actual de la Liga MX

Una de las voces con más peso en el futbol mexicano sin duda alguna es la de Rafael Márquez, la leyenda de la Selección Mexicana y del Barcelona, no se guardó nada y le dio con todo al formato de la Liga MX y al nivel que tiene el Tricolor.

En una entrevista en España con MisterChip el excapitán de la Selección de México, reconoció que el formato que actualmente maneja la Liga MX no ayuda mucha ya que no hay competencia y cualquiera puede calificar.

“Coincido y concuerdo contigo (Mister Chip). Es verdad que si no inicias bien tienes tiempo para recuperarte, ya que existe ese dichoso repechaje que casi la mitad puede jugarlo y entonces no es demasiado competitivo porque ademas hay una multa para el que quede último y penúltimo ya que no hay descenso ni ascenso y es algo muy cómodo y que no ayuda a subir los niveles de los equipos”, dijo el excentral del Tricolor.

También resaltó que las cosas son así, pues así le conviene, pero que lamentablemente eso se ve reflejado en la Selección Mexicana.