Pablo Pérez, con el objetivo de sobresalir en el SpeedFest para seguir en lo más alto en la Súper Copa

A pesar de que la temporada de la Súper Copa recién comenzó, el piloto Pablo Pérez tiene muy claro de que su meta es ganar el campeonato, para lo cual será vital tener un buen desempeño este sábado 15 de junio en el SpeedFest, a celebrarse en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

“Este año la meta principal es ganar el campeonato, estar siempre en la pelea y ser protagonista en las carreras. Siempre el objetivo es ganar la mayor cantidad de carreras posibles. Llevamos una fecha con dos carreras, en ambas fui el auto más rápido, tenemos un podio, el coche se siente increíble, el equipo ha hecho un excelente trabajo en toda la pretemporada para entregarme el coche más rápido y yo me siento muy cómodo”, comentó el volante de 22 años en charla con La Razón.

Pablo Pérez, quien compite en la Súper Copa GTM Pro 1 con la escudería HO Speed Racing, manifestó que su gusto por las pistas se debe a que desde niño vio a su papá en varias carreras.

“Prácticamente crecí en las pistas de carreras, mi papá se dedicó a esto toda su vida y yo desde chiquito lo acompañaba a sus carreras hasta hace muy poco tiempo que seguía corriendo de manera profesional. No me obligaron a hacerlo, el gusto siempre fue mío y mis papás me apoyaron”, remarcó el piloto originario de la Ciudad de México.

En el 2020, Pablo Pérez tuvo como coequipero al experimentado Hugo Oliveras en el campeonato de Súper Copa Mercedes Benz, un momento que recordó con emoción por el cariño que le tiene a Hugo y porque fue su primer año en Super Copa.

Estoy completamente enfocado en ganar esta temporada en la Súper Copa y creo que ganando el campeonato y carreras surgirán más oportunidades” Pablo Pérez

“Hugo además de que es mi jefe es el dueño del equipo es un gran amigo mío. Hemos tenido muy buenos momentos juntos en el equipo y ese año Hugo venía de un primer derrame cerebral, fue un año de recuperación para él en el que me siento muy afortunado de haberlo ayudado en lo que se pudiera. Hugo es uno de los mejores pilotos mexicanos que hemos tenido y poder compartir coche con él ese año (el 11 de Quaker State) fue algo increíble para mí, fue mi primer año en la Súper Copa y en coches de ese tipo y tengo solamente buenos recuerdos de ese año con Hugo”, subrayó.

Pablo Pérez habla de su admiración a Pato O’Ward

Pablo Pérez confesó su admiración por el regiomontano Pato O’Ward, quien compite en la IndyCar Series, y lo enalteció por el segundo lugar que logró el mes pasado en las 500 Millas de Indianápolis. También tuvo palabras de aliento para el tapatío Checo Pérez, actual subcampeón de la Fórmula 1.

“Yo creo que lo que vimos el mes pasado en las 500 Millas de Indianápolis con Pato O’Ward es digno de admiración, yo creo que es de los mejores pilotos mexicanos que hemos tenido en la historia. Admiro mucho a Pato y a Checo (Pérez) y estoy muy contento y agradecido de cómo están representando al país en el automovilismo internacional y sigo muy de cerca sus carreras”, dijo al respecto.

“He tenido la oportunidad de platicar con ellos en algún momento y son increíbles personas y deportistas de primer nivel”, agregó Pablo Pérez acerca de Pato O'Ward y Checo Pérez.

