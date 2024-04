Pachuca vs América, semifinales Concachampions | En qué canal pasan el partido de vuelta y a qué hora verlo EN VIVO

Las semifinales de la Concachampions se reanudan esta semana. Pachuca y el América definen el martes 30 de abril al primer finalista del torneo regional de la Concacaf. Los clubes llegan al duelo en el Estadio Hidalgo tras igualar 1-1 en la ida en el Azteca.

Las Águilas empezaron ganando el duelo en su casa, pero dejaron ir la victoria y los Tuzos rescataron un gol de visita, por lo que en ante su gente les basta mantener el empate sin goles, o ganar por uno o más goles sin recibir uno de parte de los azulcremas.

Del otro lado, el América está obligado a ganar por cualquier marcador para llegar a la final, pues un empate a goles llevaría el cotejo hasta la definición de penaltis. Como se indicó, el 0-0 le da el pase a los Tuzos.

¿Dónde ver Pachuca vs América, Concachampions?

El Pachuca vs América, vuelta de las semifinales Concachampions, inicia el martes 30 de abril a las 19:15 horas, tiempo del centro de México y lo podrás ver por la señal de Fox Sports.

Guillermo Almada en un partido del Pachuca Foto: Mexsport

Pachuca afronta un calendario tras jugar ante América

El duelo ante América en Concachampions marca el inicio de una semana complicada para el Pachuca, que deberá jugar dos partidos en dos días y podrían ser tres en cinco días, si es que pierden ante Pumas en la Liga MX.

Además del duelo del martes en la Concacaf Champions Cup los Tuzos tienen un partido programado el jueves ante los del Pedregal en el Play in del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, situación de la que el técnico hidalguense Guillermo Almada se quejó abiertamente.

En la conferencia de prensa previa la semifinal de la Concachampions ante América, el timonel de los Tuzos habló sobre lo que se viene para sus pupilos, pues tras jugar ante las Águilas tan solo hay 48 horas para recuperarse ante de medirse a Pumas.

“Seremos el hazmerreir del mundo con tantos partidos en tan pocos días. No cuidan a los jugadores, los de pantalón largo jamás pisaron la cancha”, aseguró el técnico uruguayo, quien dejó en claro que su rival en el Play in de la Liga MX los quiso ayudar, pues accedieron a mover el día de su juego.

“Pumas no fue el que nos obligó a jugar el jueves, ellos querían apoyarnos. Fue alguien más quien no quiso”, dijo Almada, quien asegura que los directivos son lo que no se fijan en el estado físico de los futbolistas. "Estamos poniendo riesgo de la salud de los futbolistas que son seres humanos. Si sucede una desgracia quién se va a hacer cargo, el tema se intentó solucionar pero no se llevó un acuerdo".

¡Cuánta calidad de Idrissi en esta #ConcaChampions! 🤩 pic.twitter.com/XoG2WGGTr3 — Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 30, 2024

El técnico del Pachuca terminó diciendo que se enfocará en un partido a la vez, sin pensar en los siguientes duelos, pues por ahora tiene conformado dos juegos; ante América y Pumas, pero en caso de perder ante los Felinos deberán jugar otro duelo de Play in, ante Necaxa o Querétaro.

"Lo primero que vamos a hacer es enfrentar el partido de mañana, después pensaremos en lo que viene y tomaremos resoluciones pensando en los que están mejor, no nos vamos a resignar independientemente con quién juguemos con Pumas, si con los mejores o con alternantes, la idea es tratar de clasificar", indica el timonel charrúa.

aar