Panthers vs Cowboys: Horario y canal dónde ver EN VIVO el juego de Semana 11 de la NFL GRATIS

Los Dallas Cowboys buscarán mantener el impulso este domingo cuando enfrenten al peor equipo de la NFL, los Carolina Panthers. El duelo forma parte de la Semana 11 y se realiza en el Bank of America Stadium.

Los Vaqueros de Dallas tienen marca de seis compromisos ganados y tres derrotas, una marca un poco irregular, aunque favorable de cara al duelo ante los Panthers, que son el peor de todas las franquicias en la NFL.

El cuadro de Carolina tiene tan solo un partido ganado y un total de ocho derrotas y el panorama no es nada alentador, ya que los Cowboys llegan como la cuarta mejor ofensiva de la liga, mientras que Panther son la ofensiva 30.

El quarterback de los Panthers Bryce Young lanza el balón en el encuentro ante los Saints Foto: AP

Los Dallas Cowboys son el segundo mejor equipo de la División Este de la Conferencia Nacional, tan solo por detrás de los Philadelphia Eagles, que tienen foja de 8 victorias y una derrota.

Los de la Estrella Solitaria comparten récord con otro equipos de la NFC como los San Francisco 49ers, los Seattle Seahawks, aunque escuadras como los Detroit Lions tienen una victoria más que Dallas.

¿Dónde ver el Panthers vs Cowboys de la NFL?

El Panthers vs Cowboys, de la Semana 11 de la NFL, inicia este domingo 19 de noviembre a las 12:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Fox Sports y el streaming de la NFL.

Una de las grandes estrellas de la NFL se pierde la temporada

El quarterback de los Cincinnati Bengals Joe Burrow se perderá el resto de la temporada de la NFL debido al desgarro de un ligamento en la muñeca derecha, anunció el viernes el equipo.

El propio Burrow y el entrenador Zac Taylor informaron que la lesión podría requerir de cirugía. Burrow salió en el segundo cuarto del partido que los Bengals terminaron perdiendo por 34-20 ante los Baltimore Ravens el jueves por la noche.

El viernes, el mariscal de campo comentó que la lesión se presentó probablemente en la jugada previa, al caer sobre su muñeca tras recibir un golpe de Jadeveon Clowney, luego de enviar un pase de nueve yardas a Mixon. Burrow añadió que desconocía que había caído sobre su muñeca hasta que miró un video de la jugada.

“Sentí que la muñeca tronó a la mitad del pase. Traté de seguir, pero no pude, y hoy recibí la noticia. Tuve la sensación de lo que era incluso antes de recibir las noticias oficiales”, dijo el jugador, quien completó 11 de 17 pases para 101 yardas y un touchdown en el encuentro.

La insistencia de Burrow en que la lesión se presentó por ese golpe llega en momentos en que la NFL afirmó que investigará por qué el quarterback no fue incluido en el reporte de lesionados antes del encuentro, dijo a The Associated Press una persona cercana a la situación.

Tras abandonar el partido, Burrow intentó hacer un lanzamiento de práctica en la banca, pero el balón se le resbaló de la mano y el quarterback se retorció con una mueca de dolor. Después se fue al vestidor y se le veía frustrado.

aar