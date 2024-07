París 2024 | Alan Cleland, surfista mexicano, tuvo una participación especial en su propia Apertura de los Juegos Olímpicos

La Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 incluyó una transmisión en vivo que conectó a los participantes de la competencia de surf, que se lleva a cabo en Tahití. En evento especial destacó la participación de Alan Jr. Cleland, quien representará a México en esta disciplina.

Los competidores no pudieron asistir a la ceremonia en París debido a la distancia, ya que Tahití está ubicada en la Polinesia Francesa, y fue seleccionada como la sede de surf para estos Juegos Olímpicos debido a la calidad de sus olas y su relevancia para el surf a nivel mundial.

Las olas de Theaupo’o son reconocidas entre las mejores del planeta, y se espera que sean el escenario perfecto para las competencias que se llevarán a cabo en este territorio francés de ultramar.

Alan Cleland participó en la Ceremonia de Inauguración en Tahití Foto: Reuters

La transmisión en vivo desde Tahití mostró a Cleland Jr. junto a otros surfistas que competirán en el evento. La coordinación del horario de la transmisión permitió que los atletas se unieran a la ceremonia de apertura, a pesar de estar en el otro extremo del mundo.

Esta será la segunda vez que el surf forme parte de la justa olímpica y mañana se llevarán a cabo las eliminatorias de surf, siendo el inicio de la competencia de esta disciplina. Alan Cleland se prepara para hacer historia al ser el primer surfista mexicano en representar al país en los Juegos Olímpicos.

¿Quién es Alan Cleland? El representante mexicano en surf

Alan George Cleland Quiñonez es un surfista mexicano nacido el 2 de junio de 2002 en Boca de Pascuales, Colima, cuya trayectoria está marcada por la fusión de culturas y su amor por las olas. Creció en una pequeña ciudad costera, donde el mar se convirtió en su segundo hogar desde muy pequeño.

Hijo de padre estadounidense y una madre mexicana, heredó su pasión por el surf de su padre, un reconocido surfista de San Diego. Influenciado por su figura paterna, Alan Jr. se mudó a California, donde comenzó a practicar el deporte, donde dominó el agua y forjó su carrera profesional.

El surfista se formó en las aguas del Océano Pacífico, donde perfeccionó su técnica y adquirió la experiencia que le permitió convertirse en un profesional del surf. Su carrera despegó, participando en competiciones nacionales en México y, posteriormente, en el ámbito internacional.

A los 12 años, Cleland ya se había consolidado como profesional y decidió tomar la nacionalidad mexicana. Su decisión reflejó un cambio en su identidad deportiva y también su vínculo con sus raíces y acrecentó el deseo de hacer historia en el surf a nivel global con el nombre de México en alto.

En una entrevista para Olympics, Alan Cleland expresó con orgullo su conexión con México y su tierra natal: “Toda mi vida se basa en dónde he vivido y, si no fuera por ese lugar o por mi país o por las personas con las que crecí o de las que me rodeé, creo que no sería la misma persona. No creo que fuera ni un poco la persona que soy hoy si no fuera por el lugar, la ola, mi familia y todo lo que me rodeó donde crecí”.

mmt