París 2024 | Alejandra Estudillo revela su método para relajarse, y que a muchos les parece aún más estresante (VIDEO)

Alejandra Estudillo, la clavadista mexicana que sorprendió en sus primeros Juegos Olímpicos, dejó ver un método poco convencional que le ayuda a mantener la calma y la concentración durante sus pruebas en la alberca.

Mientras el mundo observaba atenta a sus saltos desde el trampolín de tres metros, la atleta capturó la atención internacional por su peculiar ritual previo a cada clavado, pues la clavadista decide desconectarse del ambiente exterior con un cubo Rubik.

Después de lanzarse al agua, se toma un momento para relajarse y concentrarse, sacando su cubo Rubik de entre sus pertenencias y resolviéndolo con una calma sorprendente. Este objeto, que podría parecer un distractor para muchos, es en realidad una herramienta que le ayuda a mantenerse centrada.

"Me tranquiliza, es algo que me distrae de la competencia un rato, pero me mantiene concentrada. Es una herramienta muy útil para mí, me gusta", comentó Estudillo en una entrevista con el diario Esto.

El cubo Rubik, que para muchos puede ser una fuente de estrés, se convierte en un aliado para la clavadista. Aunque en el momento de la competencia no mira a sus rivales, sí observa con atención después de su quinto clavado, consciente de que está en la contienda por las medallas.

Alejandra Estudillo ya sueña con una medalla olímpica

Tras su participación en París 2024, Alejandra Estudillo recibió el reconocimiento público al salir del Centro Acuático. Acompañada por sus padres, la clavadista mexicana fue abordada por numerosos fans que se acercaron para pedirle fotos y autógrafos.

En un lapso de solo unos días, la vida de la joven clavadista cambió radicalmente. A pesar de no haber alcanzado medalla en esta ocasión, el estar tan cerca le dio un nuevo objetivo a la atleta chiapaneca.

"Sueño con una medalla olímpica, creo que es algo que toda mi vida lo he soñado, pero sé que es un proceso y que hay que vivir poco a poco. Ya viví lo que son unos Juegos Olímpicos, ya competí en unos Juegos Olímpicos, entonces creo que mi mente va más enfocada a ya tener esa medalla, ganarla y obviamente voy a trabajar muy duro.", refirió la clavadista.

Originalmente competía en la plataforma, pero decidió cambiar al trampolín para cumplir su sueño olímpico. A pesar del éxito en París 2024, no ha cambiado sus planes de regresar a la plataforma.

