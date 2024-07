París 2024: Alejandra Orozco acepta la responsabilidad tras no conseguir medalla: "sé que fue un error de mi parte"

México no pudo ganar medalla en clavados, en la plataforma de 10 metros sincronizado femenil, en donde la pareja fue Gaby Agúndez y Alejandra Orozco, quien tomó la responsabilidad por el error que llevó a la dupla tricolor a tener el quinto lugar en la final de los Juegos Olímpicos París 2024.

"Un resultado agridulce. Sabíamos que iba a ser una competencia muy reñida, estábamos todas muy parejas, sabíamos que no había margen de error, teníamos que estar ahí siempre peleando y siempre buscando estar arriba, sé que fue un error de mi parte", dijo Orozco para Claro Sports al terminar la prueba.

Alejandra Orozco y Gaby Agúndez en la final de clavados plataforma 10m en Juegos Olímpicos París 2024 Foto: AP

La dupla mexicana de Gaby Agúndez y Alejandra Orozco terminó en quinto lugar de la final de clavados plataforma 10 metros sincronizado femenil, sin poder ni siquiera igualar lo que hicieron en Tokio 2020, en donde se llevaron el bronce de los Juegos Olímpicos.

"Así son los Juegos Olímpicos, todo puede pasar, mucha sensaciones encontradas, por un lado feliz de lo que hemos construido y lo he dicho, Gaby y yo hemos creados un camino, hemos hecho esta pareja sólida, hemos logrado esta fuerza juntas, hemos brincamos muchísimas adversidades para estar aquí, hemos sido apoyadas por mucha gente en todo el camino", comentó.

Alejandra Orozco agradece el apoyo de la afición

Orozco reconoció que un error suyo le costó al equipo mexicano la posibilidad de subir al podio, pero reconoció el trabajo que ha hecho al lado de su compañera, Gaby Agúndez, con quien he participado en tres campeonatos del mundo, además de tener dos ciclos olímpicos.

"Llevamos dos ciclos olímpicas juntas, así que por ese lado me siento contenta y orgullosa de nosotras. Por el otro, pues me hubiera gustado hacerlo mejor, no tengo palabras, pero sé que lo intentamos hasta el final", agrega.

Alejandra Orozco y Gaby Agúndez en la final de clavados plataforma 10m en Juegos Olímpicos París 2024 Foto: Reuters

Con sensaciones mezcladas, Alejandra Orozco terminó por agradecer a la afición mexicana que se dio cita en los Juegos Olímpicos París 2024, pues las hicieron sentir apoyados, ya que en la edición pasada de los juegos no se pudo contar con público.

"Se sintió muy bonito todo el apoyo, el ambiente de las gradas, venir de Tokio sin público, ahora que toda la grada gritara México y que mucha gente se desvelara para vernos, nos llegó su buena vibra y gracias por estar en las buenas y en las difíciles", terminó Orozco.

En la prueba en donde Ale Orozco y Gaby Agúndez terminaron quintas el oro fue para China, la plata para Corea y el bronce para Gran Bretaña.

aar