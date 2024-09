París 2024: Arnulfo Castorena, una historia de adversidad y superación hasta llegar al podio

El paranadador Arnulfo Castorena obtuvo su cuarto oro en la historia en Juegos Paralímpicos después de terminar en el primer lugar de los 200 metros pecho SB2 en París 2024.

El originario de Guadalajara, Jalisco, es un ejemplo de inspiración por las adversidades que ha enfrentado y superado, lo que lo ha llevado al podio siete veces en la misma cantidad de participaciones en la justa paralímpica.

"En la natación he encontrado mucho alivio. He olvidado muchas cosas que me han pasado de niño, joven y adulto, lo cual me ha ayudado muchísimo", contó Arnulfo Castorena en charla con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Arnulfo Castorena hizo énfasis en que ser el único de su familia que nació con capacidades diferentes no ha sido un obstáculo en su vida, además de que no cayó en el camino de las drogas, como lo hicieron algunos de sus familiares.

"Soy el único de toda la familia que conozco que nació con esta discapacidad, pero nada de esto me ha impedido seguir adelante, me he visto como una persona normal. He tratado de seguir adelante a pesar de tantas adversidades, sobre todo mucha drogadicción, que era lo que veía muchísimo, pero nunca se me vio irme por mal camino", profundizó el atleta tapatío de 46 años.

La difícil vida de Arnulfo Castorena

En su libro "100 Glorias de México", el experimentado periodista Alberto Lati cuenta la difícil historia de vida del paranadador Arnulfo Castorena.

Desde su nacimiento, Castorena tuvo una vida complicada, pues su madre murió en el parto y su papá lo abandonó al saber que tenía capacidades diferentes.

Debido a esto, Arnulfo Castorena fue criado por su abuela hasta que ingresó en un internado de rehabilitación, sitio al que fue llevado por monjas y el lugar en el que comenzó su gusto por la alberca y la natación.

La adversidad se presentó nuevamente en la vida de Arnulfo en el internado cuando se enteró del fallecimiento de su abuela Doña Teodosia. Su tía se hizo cargo de él.

Imagina…que ganas una medalla de oro y el amor de tu vida está junto a ti para celebrarlo

"Había mucho abuso hacia mi persona, mucho rechazo, me golpeaban, me pateaban, me corrían, fue muy duro, pero nunca agaché la cabeza. Quise seguir adelante, a pesar de que no tenía a mi madre y mi padre no quiso saber de mí, me rechazó, se avergonzaba de mí y tenía que buscar el pan de cada día para seguir adelante", recordó el deportista jalisciense acerca de las adversidades que afrontó.

Arnulfo Castorena, orgulloso de representar a México

Los de París 2024 son los séptimos Juegos Paralímpicos en los que compite Arnulfo Castorena, quien con su oro en Francia llegó a siete preseas paralímpicas.

"Es un orgullo nuevamente representar a mi país, a pesar de que desde que inicié ha habido muchísimos obstáculos y baches, pero hemos tratado de salir adelante y gracias a Dios se ha dado la oportunidad nuevamente; es un orgullo para mí, ya mis séptimos Juegos Paralímpicos", aseveró el de Guadalajara en alusión a su séptima participación en el magno evento.

Arnulfo Castorena también se colgó el metal dorado en los 200 metros pecho SB2 en las ediciones de Sidney 2000, Atenas 2004 y Tokio 2020.

