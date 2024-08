París 2024: Emiliano Hernández y su conmovedor llanto tras quedarse muy cerca del podio (VIDEO)

🥺🇲🇽 "UNA DISCULPA A MI FAMILIA, A MI EQUIPO, A MÉXICO DE NO HABER SIDO CAPAZ DE DARLES ESA ALEGRÍA"



Emiliano Hernández entregó todo en pentatlón moderno, pero se va con un sabor amargo a pesar de romper récord mundial 💥



👎 "NO ME SABE EL RÉCORD"



#ParísxFSMX