París 2024 | Emmanuel Macron inaugura el centro acuático de los Juegos Olímpicos y ocurre una tragedia (VIDEO)

Le Centre Aquatique Olympique est prêt à vous accueillir !



C'est ici, où se dérouleront du 27 juillet au 10 août les épreuves de plongeon, waterpolo et natation artistique à #Paris2024 💧



On ne sait pas vous, mais on a qu'une envie, c'est d'y plonger 😉 pic.twitter.com/2JOD5oCcLN