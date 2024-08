París 2024 | Jordan Chiles explota tras perder su bronce olímpico: "No tengo palabras; esa decisión es muy injusta"

La gimnasta estadounidense Jordan Chiles rompió su silencio en redes sociales después de la reciente resolución sobre la pérdida de su medalla de bronce en la prueba de suelo de los Juegos Olímpicos de París 2024, pues el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) no aceptó el recurso de Estados Unidos para recuperar la medalla de la atleta.

La nacida en Tualatin había obtenido inicialmente el bronce tras una corrección de su puntuación, pero días más tarde, el tribunal falló a favor de Rumania. Esta decisión se basó en que la reclamación de Estados Unidos fue presentada cuatro segundos después del tiempo límite estipulado.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la campeona por equipos dejó ver su descontento y frustración con la decisión. Además de agradeció las muestras de apoyo que ha recibido durante estos días de tantas emociones complicadas.

"Me he visto sobrepasada por todo el amor que he recibido en los últimos días. También quiero dar las gracias a mi familia, compañeras, entrenadores, aficionados, a la USAG (Federación de Gimnasia de Estados Unidos) y al USOPC (Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos) por su inquebrantable apoyo durante este tiempo tan difícil", escribió Chiles.

te puede interesar Madre biológica de Simone Biles quiere recuperar a la gimnasta tras abandonarla a los seis años

Jordan Chiles rompió el silencio sobre su medalla olímpica

La gimnasta dijo que no había hablado sobre el tema, ya que guardaba confianza en que la apelación presentada contenía las pruebas que demostraban que su puntuación se ajustaba a las reglas; sin embargo, lamentó que el recurso no haya tenido éxito.

La medallista norteamericana aprovechó para denunciar los ataques racistas que recibió en redes sociales tras el revuelo generado por la decisión del TAS, llamándolos dolorosos e injustos.

"No tengo palabras. Esa decisión es muy injusta y es un golpe importante no solo para mí, sino para todos los que me han acompañado en este viaje. También ha sido descorazonador los ataques racistas que he recibido en las redes sociales, que han sido erróneos y muy dolorosos", afirmó.

Jordan Chiles concluyó su mensaje reafirmando su amor por el deporte y su orgullo por representar a su cultura y a su país, a pesar de la adversidad. "He dedicado mi corazón y mi alma a este deporte y estoy orgullosa de representar mi cultura y a mi país", concluyó.

mmt