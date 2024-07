París 2024: Luana Alonso, la nadadora paraguaya que se retiró a los 20 años y enamoró a Neymar

La nadadora paraguaya Luana Alonso, una de las grandes promesas de la natación sudamericana, ha anunciado su retiro de la disciplina tras su participación en los Juegos Olímpicos de Paris 2024.

Meses antes de los Juegos Olímpicos, Luana Alonso fue centro de atención en las redes sociales tras revelar que el futbolista Neymar intentó contactarla a través de un mensaje directo en Instagram.

Este hecho generó un gran revuelo y la llevó a cerrar temporalmente sus redes sociales debido a la cantidad de críticas y acoso que recibió.

Luana Alonso anuncia su retiro de Juegos Olímpicos

La joven atleta de 20 años, conocida como la 'reina de redes sociales', se despidió de las competencias después de quedar eliminada en los 100 metros mariposa.

Luana Alonso no logró avanzar a la siguiente ronda en los 100 metros mariposa, al quedar sexta en su heat eliminatorio. Esta participación marcó el final de su carrera olímpica, que incluyó dos ediciones de los Juegos Olímpicos.

A través de sus redes sociales, Alonso compartió un emotivo mensaje anunciando su retiro: "Ya es oficial! Me retiro de la natación, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Perdón Paraguay, solamente me queda agradecer", escribió. La nadadora agradeció el apoyo recibido a lo largo de su carrera y expresó su pesar por no haber conseguido una medalla para su país.

Entre lágrimas, Luana Alonso, anunció su retiro de la natación a los 20 años tras su participación en París 2024.



Fuerza @luanalonsom



pic.twitter.com/CXcaaglBzy — Walter Estigarribia (@Estigarribiapy_) July 27, 2024

Un futuro incierto para Alonso

El futuro de Luana Alonso tras su retiro de la natación es incierto. Sin embargo, su influencia en las redes sociales y su notoriedad pública podrían abrirle nuevas oportunidades fuera del ámbito deportivo.

La decisión de retirarse a una edad tan temprana ha sorprendido a muchos, pero Luana Alonso deja un legado importante en la natación sudamericana y seguramente continuará siendo una figura pública influyente.

La nadadora paraguaya Luana Alonso, de tan solo 20 años, ha demostrado ser una atleta excepcional, representando a su país en múltiples competencias de alto nivel.

Su trayectoria deportiva incluye participaciones destacadas en los Juegos Olímpicos de París 2024 y Tokio 2020, el Mundial de Budapest 2022 y los Juegos Sudamericanos absolutos de Asunción 2022.

Una trayectoria corta, pero importante

Desde muy joven, Luana Alonso ha mostrado una gran pasión y dedicación por la natación. Comenzó a nadar a los 11 años en los juegos escolares, iniciando así un romance con el agua que la llevaría a conquistar importantes logros a nivel internacional.

En los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Rosario 2022, Luana brilló con luz propia al ganar tres medallas y establecer un récord nacional en los 100 metros mariposa.

Este triunfo no solo consolidó su posición como una de las mejores nadadoras de Paraguay, sino que también puso en alto el nombre de su país en el escenario deportivo sudamericano.

Luana Alonso ha tenido el honor de representar a Paraguay en dos ediciones consecutivas de los Juegos Olímpicos. En Tokio 2020, a pesar de su juventud, compitió con gran determinación y ganó valiosa experiencia que le serviría para futuras competencias.

En París 2024, su desempeño mejoró notablemente, mostrando su evolución como atleta y su capacidad para competir al más alto nivel.

En el Mundial de Budapest 2022, Luana enfrentó a las mejores nadadoras del mundo, demostrando su talento y capacidad para medirse contra las élites del deporte. Su participación en este evento reforzó su reputación como una nadadora de clase mundial.

Importantes medallas ganó Alonso

Regresando a su tierra natal, Luana compitió en los Juegos Sudamericanos absolutos de Asunción 2022. Esta competencia fue especialmente significativa para ella, ya que tuvo la oportunidad de demostrar su habilidad frente a su público local, recibiendo el apoyo y la admiración de sus compatriotas.

A pesar de su apretada agenda deportiva, Luana Alonso también se destaca en el ámbito académico. Actualmente, estudia Ciencias Políticas en la Southern Methodist University en Dallas, Estados Unidos.

Su capacidad para equilibrar una carrera deportiva exigente con estudios universitarios demuestra su disciplina y determinación tanto dentro como fuera del agua.

Con una carrera llena de logros y un futuro prometedor por delante, Luana Alonso continúa siendo una inspiración para jóvenes deportistas en Paraguay y alrededor del mundo. Su dedicación, talento y espíritu competitivo la posicionan como una de las figuras más importantes de la natación en su país.

daho