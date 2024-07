Así es el lujoso hotel en el que Ana Guevara ya no podría hospedarse en los Juegos Olímpicos de París

Otra polémica persigue a Ana Guevara, titular de la Conade, a dos semanas de que comiencen los Juegos Olímpicos de París 2024, pues no ha pagado las reservaciones que hizo en el Hotel Barriere Le Fouquet's, uno de los más lujosos de la capital de Francia.

La exvelocista pretendía hospedarse en el hotel sugerido por el Comité Olímpico Organizador del magno evento, lugar designado para que los ministros del deporte y presidentes de los países participantes tengan la mayor de las comodidades.

Sin embargo, la Conade rechazó la reservación que hizo el COM y se negó a pagar los 75,000 euros (alrededor de 1 millón 200,000 pesos) que se deben como consecuencia de las habitaciones reservadas para los representantes del gobierno mexicano.

El hotel en el que ya no se hospedaría Ana Guevara en París 2024. Foto: Sitio oficial del Hotel Barriere Le Fouquet's

Conade acusó al COM de agendar las habitaciones arbitrariamente, pero el organismo presidido por María José Alcalá rechazó dicha versión y emitió un comunicado en el que desglosó cómo se llevó a cabo dicho proceso, señalando que la cancelación que solicitó la Conade se hizo a destiempo.

Beatriz Pereyra, reportera del semanario Proceso, reveló en un reportaje los problemas administrativos en relación al hospedaje de Ana Guevara, su acompañante y otros funcionarios de la Conade.

El COM informó que Ana Guevara y la Conade sabían que el día límite para cancelar las reservaciones era el 15 de septiembre del 2023; no obstante, el organismo solicitó esto en una junta de trabajo que se llevó a cabo el 27 de marzo de este año.

¿Cómo es el hotel donde ya no se hospedaría Ana Guevara?

El Hotel Barriere Le Fouquet's está ubicado sobre la Avenida George V esquina con Campos Eliseos, muy cerca del Arco del Triunfo y de la Torre Eiffel.

Se trata de uno de los alojamientos más lujosos de la zona centro de Francia, que del 26 de julio al 11 de agosto estará en los ojos del mundo por la celebración de los Juegos Olímpicos de París 2024.

El Hotel Barriere Le Fouquet's cuenta con cinco estrellas. Fue inaugurado el 25 de octubre del 2006 y es miembro del consorcio The Leading Hotels of the World.2. Su propietario es Groupe Barrière.

Este lugar está compuesto por 81 habitaciones y suites, aunado a que cuenta con dos restaurantes, tres bares, un spa y varios salones de recepción.

Ana Guevara confirma su presencia en París 2024

Después de la polémica que se suscitó por esta situación, Ana Guevara dejó en claro que sus asistencia a los Juegos Olímpicos de París no está supeditada a la falta del pago de hospedaje al Comité Organizador del evento.

"Yo tengo mi hospedaje y está solucionado, el problema aquí es que la solicitud a última hora que hace el Comité Olímpico no está dentro del cuaderno de cargos de gastos que hizo el Comité Olímpico y por lo tanto pues la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte pues no tiene una bolsa alterna para cubrir ese tipo de gastos", declaró la titular de la Conade en charla con La Afición.

