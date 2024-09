París 2024: Así marcha HOY el medallero de los Juegos Paralímpicos

México sumó dos medallas medallas más en París 2024 para llegar a ocho metales en la edición 17 de los Juegos Paralímpicos, aunque la presea dorada sigue negándose a la delegación azteca.

En su debut en unos Juegos Paralímpicos, la nayarita Osiris Aneth Machado Plata se convirtió en medallista al ganar bronce en la final de lanzamiento de disco F44/F64, en donde marcó 40.01 metros. Esta fue la primera conquista mexicana en el día.

Más tarde fue el turno de Ángel de Jesús Camacho, quien en la final de los 150m combinados SM4 de la paranatación se quedó con el tercer peldaño del podio, con lo que obtuvo su segunda medalla de París 2024 y la octava de México en la actual justa Paralímpica.

¡BRONCE PARA MÉXICO! 🇲🇽 🥉💦



El para nadador Ángel Camacho logra el tercer lugar en la prueba 150m combinado SM4 varonil, con un tiempo de 2:37.29 minutos en los Juegos Paralímpicos #Paris2024 🇫🇷.



🔹️Es su segunda medalla en la justa veraniega. pic.twitter.com/DU6jtnAajS — CONADE (@CONADE) September 1, 2024

Así va México en el medallero Paralímpicos de París 2024

China: 30 oros, 26 platas y 11 bronces​-67 total

Gran Bretaña: 23 oros, 12 platas y 8 bronces-43 total

Estados Unidos: 8 oros, 10 platas y 8 bronces-26 total

​Brasil: 8 oros, 4 platas y 14 bronces​-26 total

44.- MÉXICO: 0 oros, 3 platas y 5 bronces-8 total

China sigue dominando el medallero de los Juegos Paralímpicos París 2024. La delegación asiática tiene 30 oros, siete más que su más cercano perseguidor que es Gran Bretaña. México aunque consiguió más preseas bajó hasta el lugar 44 general.

Osiris Machado debuta con medalla en Juegos Paralímpicos

Osiris Aneth Machado Plata no pudo ocultar su emoción al debutar con medalla en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y tras colgarse el bronce comentó que había viajado a Francia con la intención de alcanzar una medalla.

“La verdad se siente muy bonito, creo que con palabras no se podría describir la emoción que se siente y menos el estar enfrente de todos y que todos celebren contigo”, dijo la atleta mexicana en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

“Estoy muy feliz porque estoy debutando en París 2024 y feliz y contenta de haber obtenido la medalla de bronce. La verdad yo sí venía buscando una medalla, no sabía de qué color, se hizo la de bronce y yo más que feliz con el resultado y pues sentí la adrenalina a más no poder, el corazón sentía que se me iba a salir del pecho, pero traté de controlarme lo más que pude y ahí está el resultado”, agregó.

Osiris Aneth Machado cerró de gran manera su ciclo de los Juegos Paralímpicos, pues previamente fue oro en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Bogotá 2023, oro en Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 y plata en el Mundial de Para Atletismo Kobe, Japón, 2024.

aar