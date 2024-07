París 2024: Marijosé Alcalá y la exigencia que se pone como directiva y a los deportistas en Juegos Olímpicos

Superar las cuatro medallas olímpicas de bronce que se obtuvieron en Tokio 2021, fue el pronóstico de Marijosé Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano, previo a subir al avión rumbo a París 2024, a donde viajó acompañada del equipo de clavados.

“Creo que vamos a superar lo de Tokio, espero que las cosas se den y aunque sí se extraña el equipo de futbol, es una gran oportunidad para que vean otros atletas y otros deportes”, declaró la ex clavadista y ahora dirigente olímpica, quien se dijo lista para apoyar a la delegación mexicana como lo ha hecho todo el ciclo olímpico, incluido su “chiflido”.

“Siempre llevo una maleta con muchas matracas y trompetas, ya me verán y ya saben que no me falla el chiflido. Tenía mi boleto para hace tres días, pero lo había tenido que cancelarlo porque no acababa los pendientes y ahorita voy a seguir trabajando”, comentó luciendo en sus uñas, los aros olímpicos y la bandera tricolor.

La ex clavadista destacó el ambiente positivo de la delegación, la cual dijo “está muy animada, echada para adelante, contenta, los veo muy tranquilos, con ganas de competir, yo un poco nerviosa para que todo salga muy bien, ya saben que el diablo está en los detalles entonces esperamos que todo marche muy bien”.

¡Lista para la porra! Con uñas tricolor, matracas y trompetas para animar a la delegación en su equipaje, viajó Marijosé Alcalá @maryjosealcala, presidenta del @COM_Mexico a #Paris2024, quien dijo apoyará en gradas a todos los atletas mexicanos, como lo ha hecho el ciclo… pic.twitter.com/m8yfjFcUQV — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 22, 2024

Grandes expectativas para los Juegos Olímpicos

En cuanto a los resultados, declaró que los 109 atletas de las 29 disciplinas “van a dar su mejor resultado, dependiendo cada nivel y disciplina”, considerando los de mayor proyección al tiro con arco, tiro deportivo, clavados, natación artística, caminata, ciclismo, boxeo y pentatlón moderno.

“Lo único que tenemos que hacer es que nada los distraiga en este momento, que estén bien concentrados y que la emoción la puedan sobrellevar”, al encontrar atletas que harán su debut olímpico, o que tienen su segunda, tercera o cuarta participación olímpica, y “hay los que también van a decir adiós en estos juegos y ya desde ahora estamos llorándolos”.

Finalmente, destacó que los Juegos Olímpicos de París esperan más de 14 millones de visitantes, entre ellos un gran número de mexicanos.

daho