París 2024: La mexicana Brenda Osnaya pide matrimonio en los Juegos Paralímpicos de la manera más original

Los Juegos Paralímpicos de París 2024 siguen dejando grandes momentos dentro y fuera de las pisas, como fue el que protagonizó la mexicana Brenda Osnaya, quien se animó a pedirle matrimonio a su pareja durante una competencia.

En la prueba de paratriatlón, Osnaya sorprendió a su pareja, Jessie González, quien es su entrenadora, con un cartel en donde tenía escrito: "¿Te quieres casar conmigo?". La imagen del tierno momento en París 2024 está recorriendo las redes sociales.

Brenda Osnaya fue quinta en el triatlón de los Juegos Paralímpicos, pero fue descalificada por acumulación de amonestaciones. Su tiempo en la prueba había sido de 1:13:34.

Brenda Osnaya pide matrimonio en los Juegos Paralímpicos París 2024 Foto: X @COPAME

¿Qué respondió la pareja de Brenda Osnaya?

No hubo mejor lugar para la propuesta que Francia, la llamada Ciudad del Amor, y la respuesta de Jessie González fue un "sí". A la celebración se unió el Comité Paralímpico Mexicano, que en sus redes sociales compartió el increíble momento que se vivió en París 2024.

"She said yes!!!! En la ciudad del amor, Brenda Osnaya le propuso matrimonio a Jessica: "¿Te quieres casar conmigo?" escribió la Atleta a su ahora prometida. Estamos felices de verlas lograr sus sueños deportivos, profesionales y personales", se lee en las redes del COPAME.

Osyana se había quedado a 14 segundos de la medalla de bronce y aunque terminó la prueba fue descalificada por dos amonestaciones técnicas. La campeona paralímpica de París 2024 de la disciplina fue la australiana Lauren Parker con tiempo de 1:06.23 horas.

aar