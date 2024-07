París 2024: La mexicana Natalia Escalera se lesiona y no participará en All-Around de gimnasia artística

La gimnasta mexicana Natalia Escalera se rompió el ligamento plantar y no participará en el All-Around de gimnasia artística de los Juegos Olímpicos París 2024, pero sí tendrá acción en las barras asimétricas.

"Desafortunadamente ayer en el último entrenamiento me rompí el ligamento plantar de mi pierna izquierda en donde ya tenía otro desgarre en gemelo también", comienza el mensaje de Escalera en sus redes sociales.

Natalia Escalera es una de las gimnastas mexicanas a seguir en los Juegos Olímpicos París 2024, en donde la nacida en Ensenada, Baja California, hará su debut en una magna justa, ya que a pesar de quedar fuera en el all around por indicaciones médicas sí se presentará en barras.

"Me duele mucho no poder hacer all around como me hubiera gustado, tristemente me dijeron para no competir los doctores. Pero, con todo y eso ME VOY A PRESENTAR EN BARRAS", sigue el desplegado de la mexicana.

Natalia Escalera y su mensaje sobre su lesión en los Juegos Olímpicos París 2024 Foto: Captura de pantalla

Natalia Escalera sí hará su debut olímpico en París 2024

Natalia Escalera hará su debut en unos Juegos Olímpicos el 30 de julio en la prueba por equipos de París 2024 al lado de Alexa Moreno y Ahtziri Sandoval, que juntas conforman una carta fuerte para una posible medalla para México.

"No he llegado hasta aquí para no estar en el escenario más grande del mundo. Solo dios sabe porque hace las cosas pero estoy yo aquí y ahora guerreando hasta el final", dice y agrega: "Gracias por todo su amor y apoyo hacia mí a pesar de este tipo de situaciones".

Aunque Natalia Escalera debuta en unos Juegos Olímpicos tiene amplia experiencia en Juegos Centroamericanos y del Caribe, en Juegos Panamericanos y en Mundiales de Gimnasia Artística.

"Es gimnasia y estas cosas pasan, a lo mejor no en el momento que nos hubiera encantado pero dios me está dando la oportunidad hoy de vivir la experiencia y vivir mis primeros juegos olímpicos aunque sea de una manera diferente y eso es de agradecer", termina.

