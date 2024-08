París 2024: Papá de medallista de oro, detenido por besar a la fuerza a una voluntaria, ¡lamentable!

No todas las historias son buenas en los Juegos Olímpicos París 2024, pues se dio a conocer que el papá de Barbara Matic fue detenido en la capital francesa porque le dio un beso en la boca no consentido a una voluntaria de la justa veraniega.

La Fiscalía de París informó que momentos después que Barbara Matic ganó la medalla de oro en judo, el padre de la atleta besó a la voluntaria, quien presentó una denuncia asegurando que recibió un beso sin su consentimiento.

“El denunciado fue detenido el 1 de agosto, las investigaciones siguen su curso”, informa la Fiscalía de París, aunque no dio a conocer la identidad de las personas involucradas.

La croata Barbara Matic celebra su oro en judo en París 2024. Su padre besó a una voluntaria de los Juegos Olímpicos sin consentimiento Foto: AP

Pese a que el ente no dio a conocer el nombre de las personas, el medio francés Le Parisien reveló que se trataba de papá de Barbara Matic, quien se convirtió en campeona olímpica en los Juegos de París 2024.

La voluntaria, cuya identidad se mantiene oculta, se presentó en una comisaría del distrito VII, justamente en donde se realizan las pruebas de judo, y ahí presentó su denuncia ante el padre de la croata. El hombre fue llamado a declarar y fue detenido mientras las investigaciones siguen su curso.

Jugadora de bádminton gana oro y recibe propuesta de matrimonio

La china Huang Ya Qing, medallista olímpica en bádminton, no solo recibió una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024; minutos después de la ceremonia de premiación, también recibió una propuesta de matrimonio de su novio Liu Yuchen, también jugador de este deporte.

Además de atestiguar el oro que consiguió la dupla china Zheng Si Wei y Huang Ya Qiong, tras vencer en la final a la pareja surcoreana compuesta por Kim Won Ho y Jeong Na Eun (21-8 y 21-11), a Arena La Chapelle de la declaración de amor entre los deportistas.

Las cámaras captaron el momento en que Lui Yuchen aprovechó que su pareja bajaba del podio festejando su triunfo, para esperarla con un ramo de flores, sacar de su pantalón la caja donde se encontraba el anillo de compromiso y arrodillarse para exclamar “Te amaré por siempre. ¿Te quieres casar conmigo?”.

Ya Qing, quien se mostrada conmovida por la propuesta de matrimonio, le dio el “sí, acepto”, mientras que el público gritaba de emoción en la 'Ciudad del amor'.

“Hoy me convertí en campeona olímpica y me comprometí. Creo que el anillo me queda muy bien en el dedo”, aseguró la badmitonista de 30 años de edad.

